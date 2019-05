Luca Daffrè è la scelta di Angela Nasti?/ Uomini e donne: “il mio aspetto non aiuta”

Luca Daffrè è la scelta di Angela Nasti?

Luca Daffrè è un corteggiatore di Angela Nasti, la tronista di Uomini e Donne giunta alla scelta finale. Mercoledì 29 maggio, infatti, scopriremo chi tra Luca e Alessio sarà la scelta di Angela, la sorella della fashion blogger Chiara Nasti. C’è tanta agitazione e tensione nell’aria come confermano le parole proprio di Chiara Nasti che, in questi giorni, ha deciso di stare accanto alla sorella in un momento così particolare. Anche Luca Daffrè dal canto suo non sta vivendo serenamente le ultime ore che lo separano dalla scelta. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha detto: “mi insegue il pensiero che le cose non vadano per il verso giusto, anzi ne sono convinto”. L’ex tentatore di Temptation Island ha poi parlato del percorso vissuto all’interno del dating show di Canale 5: “io e Angela abbiamo fatto un percorso intenso in cui ho investito me stesso e non potrei immaginare un finale diverso da quello che ci vede uscire insieme. Ci ho messo passione, sentimento e ho voluto mostrarmi per come sono. All’apparenza sembro pacato, ma se c’è da dire qualcosa non mi tiro indietro”

Luca Daffrè, corteggiare di Angela Nasti: “il mio aspetto non aiuta”

Luca Daffrè ha un presentimento a poche ore dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. “Il fatto che io sia di bell’aspetto ha sempre portato gli altri a vedermi vuoto” ha confessato il corteggiatore a Uomini e Donne Magazine precisando: “Alessio, con i suoi modi di fare, invece appare più sincero. Lui ha capito come mostrarsi e ne approfitta”. Tanti dubbi lo assalgono, ma ora la cosa importante solo una: “Ho bisogno di capire se Angela ragiona con il cuore oppure no”. Il corteggiatore ha poi parlato del suo interesse per Angela Nasti: “mi piace tanto. Con me tira fuori i lati del suo carattere più nascosti, dalla dolcezza alla timidezza. Tutto questo mi avvicina a lei ogni volta di più e mi fa capire che quello che potrebbe suggerire l’apparenza è lontano dalla realtà. Comunque vada non ho rimpianti su di noi: lei rimarrà una persona importante”.

Luca Daffrè sul corteggiatore Alessio Campoli

Durante la lunga intervista, Luca Daffrè ha parlato anche dell’altro corteggiatore Alessio Campoli dicendo: “siamo opposti. Lui per me è volgare e ignorante”. Parole pesanti quelle pronunciate dal modello che parlando del suo percorso a Uomini e Donne ha detto: “io ho fatto un percorso lineare, concentrandomi sul mio senza attaccare le altre persone”. Daffrè ha poi precisato come gli altri corteggiatori non abbiano fatto la stessa cosa: “non hanno perso occasione per parlare di me, accusandomi di essere finto e attribuendo appellativi che non voglio neppure ripetere. Probabilmente dipende tutto dall’educazione diversa che abbiamo ricevuto. Se comportarsi come Alessio significa essere veri, ben venga: non sarò io a dover uscire con lui. Ormai siamo a un aut aut”.



