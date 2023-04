Luca Daffrè elimina Alessia Spagnulo a Uomini e Donne/ “Non farei un percorso…”

Luca Daffrè elimina Alessia Spagnulo

Al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 14 aprile, Luca Daffrè annuncia di voler eliminare Alessia Spagnulo, la corteggiatrice con cui il tronista aveva avuto un contatto social prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi e che ha ritrovato in trasmissione raccontando tutto alla redazione. Dopo la prima esterna fatta insieme durante la quale il pubblico ha notato un bel feeling tra i due, Luca ha saputo di avere un amico in comune con Alessia. Motivo che l’ha spinto a riflettere se continuare la loro conoscenza oppure eliminarla.

La decisione di eliminare Alessia è arrivata quando l’amico in comune ha contattato una persona vicina a Luca dicendogli di portare avanti la coppia con Alessia che, in studio, ammette di non essere a conoscenza di nulla.

Le parole di Luca Daffrè

Luca Daffrè, seduto di fronte ad Alessia, spiega alla corteggiatrice tutti i motivi che l’hanno spinto a decidere di eliminare Alessia. “Abbiamo un amico in comune che è la persona che ti gestisce. Lui mi contatta dopo la nostra esterna chiedendomi delle cose di lavoro. Io parlo con la redazione per metterli al corrente. Mi ha fatto anche una domanda su di te a cui non rispondo e questa cosa mi ha fatto alzare un po’ le antenne” – spiega Luca al centro dello studio.

“Dopo, questa persona, scrive anche al ragazzo che mi gestisce le serate e gli dice di dirmi di ‘provare a tenere botta con la coppia’. Questa cosa qui non mi è piaciuta. Ho detto tutto alla redazione e, magari tu non sai niente di questo, ma a me non piace perchè non farei un percorso pulito”, ammette Luca che decide così di salutare Alessia.

