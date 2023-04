Luca Daffrè latin lover a Uomini e Donne/ Alla sua corte arriva Alessia Spagnulo…

Luca Daffrè conquista il trono classico di Uomini e Donne

L’arrivo sul trono di Uomini e Donne di Luca Daffrè ha fatto impazzire il pubblico femminile del programma di Maria De Filippi che ha svelato l’arrivo in redazione di ben 1200 richieste per lui. Volto noto del trono classico, ma anche dell’Isola dei Famosi essendo stato un concorrente della scorsa edizione, Luca, con il suo volto pulito, ha fatto breccia nel cuore delle telespettatrici, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che tifano per lui. Non potendo far arrivare in studio 1200 ragazze, Luca ha visto le candidate attraverso dei video scegliendone 50. Tra queste è spuntata anche Alessia, una ragazza che Luca aveva conosciuto sui social prima di partire per l’Isola dei Famosi.

Tra Alessia e Luca c’era stato qualche messaggio, ma i due non erano più riusciti a vedersi a causa della partenza di lui per l’Honduras. Il tronista e Alessia si sono così ritrovati a Uomini e Donne e il volto di lei non è sfuggito all’occhio attento del pubblico che l’ha immediatamente riconosciuta.

Chi è Alessia Spagnulo, corteggiatrice di Luca Daffrè

Alessia Spagnulo, bellissima, già mamma di una bambina, Chloè, prima di sbarcare a Uomini e Donne, ha partecipato a Miss Italiaì ed è inviata di un programma sportivo. Durante la prima esterna con Luca, Alessia non ha nascosto il proprio interesse ammettendo che l’avrebbe già baciato. Tra i due il feeling è stato evidente e il precedente social ha scatenato diverse polemiche. Qualcuno, infatti, si è chiesto il motivo per cui i due non si siano visti dopo l’Isola dei Famosi e abbiano aspettato Uomini e Donne. A mettere fine a tutti i rumors, tuttavia, è stato proprio Luca che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Spagnoli, nel corso delle ultime registrazioni, ha deciso di eliminare Alessia.

Il motivo? Un amico in comune che avrebbe spinto il tronista ad eliminare la ragazza per evitare di avere con lei anche dei contatti involontari al di là del programma. Una scelta che è stata apprezzata dagli altri protagonisti della trasmissione. L’avventura di Alessia, dunque, è già finita.











