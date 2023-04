Luca Daffrè, Uomini e Donne/ Lite con Chiara ed esterna con Alessia: un abbraccio…

Luca Daffrè, esterna e lite con Chiara a Uomini e donne

Ancora nessun bacio per Luca Daffrè che sta continuando a conoscere le corteggiatrici che hanno accettato l’appuntamento al buio e tutte quelle che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne solo dopo aver saputo della sua presenza. Nella puntata di Uomini e Donne del 6 aprile, Luca ha avuto un confronto con Chiara e Alessia. Con entrambe ha fatto delle esterne belle, ma non è mancato un piccolo dettaglio che ha infastidito il tronista.

In studio, Luca spiega che, pur essendo stato molto bene con Chiara, non ha gradito il suo rifiuto nell’abbracciarlo. “Perchè lo fai con tutte”, si giustifica la corteggiatrice. “Posso capire la prima volta, ma quanto devo aspettare per un abbraccio?“, chiede il tronista che vorrebbe avere anche un contatto fisico per conoscere meglio la corteggiatrice.

Luca Daffrè e l’esterna con Alessia, conosciuta prima dell’Isola dei Famosi

Maria De Filippi, dopo aver mostrato l’esterna tra Luca e Chiara, annuncia anche l’esterna del tronista con Alessia spiegando che Luca ha conosciuto Alessia sui social prima dell’Isola dei Famosi. La partenza del tronista per l’Honduras ha impedito un incontro tra i due che, oggi, si rivedono a Uomini e Donne. In esterna, la corteggiatrice racconta di essere indipendente e di vivere da sola da diversi anni e di essere mamma di una bambina di cinque anni il cui arrivo le ha dato la forza per superare un momento difficile.

In studio, sia Luca che Alessia confermano di voler continuare a conoscersi e ballano insieme. Dopo il ballo, Maria dice a Luca la scelta di Chiara di andare via e il tronista non nasconde il proprio disappunto giudicando tale scelta immatura. Gianni Sperti e Tina Cipollari pensano, invece, che il mancato abbraccio sia stato dovuto allo scarso interesse.











