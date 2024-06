Luca e Gaia, chi è la coppia Temptation Island 2024/ “Dice di amarmi, ma in realtà fa tutto il contrario”

Luca e Gaia sono una coppia di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie di fidanzati esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendo alla prova i loro rispettivi sentimenti. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti della dodicesima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Gaia Vimercati, 26 anni, e il fidanzato Luca Bad, che hanno deciso di mettersi in gioco dopo 1 anno e 8 mesi di fidanzamento. A scrivere alla redazione è stata Gaia che vuole capire cosa prova realmente il fidanzato Luca visto che l’ha tradita tre volte: “lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”.

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Riccione e sono fidanzati da 1 anno e 8 mesi: lei è molto attiva e presente sui social, ma non è chiaro che svolga di professione, mentre lui è un rapper dal 2006 e un professional mc.

Chi sono Luca e Gaia, la coppia di Temptation Island 2024

Luca ha accetto volentieri di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i suoi sentimenti: "mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo".

Luca ha accetto volentieri di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i suoi sentimenti: “mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”.











