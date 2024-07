Luca e Gaia, nuovo tradimento a Temptation Island 2024?/ Lei già in crisi al primo video: “Questo è lui!”

Anche su questa coppia di Temptation Island 2024 aleggia un po’ di mistero, perché in fin dei conti sappiamo poco o nulla di loro. Parliamo di Luca e Gaia, gli ultimi ad approdare all’Is Morus Relais nella prima puntata, con lui che si pone l’obiettivo di riconquistare la fiducia della sua fidanzata, dopo averla tradita ben tre volte di fila. L’impatto è apparentemente positivo, Luca comincia la nuova avventura a Temptation Island 2024 con le migliori intenzioni, ma resta da capire se riuscirà a tenere a bada gli istinti e se, soprattutto, Gaia sentirà di potersi fidare nuovamente del suo compagno.

Una prima anticipazione su ciò che dovrà affrontare la coppia sin da subito arriva da un video spoiler della seconda puntata di Temptation Island 2024. Si vede, in questo filmato, Gaia già in crisi che accusa il fidanzato di aver fatto qualcosa di sbagliato: “Questo è lui! – sbotta, aggiungendo poi – All’uomo piace la fi**!” Che Luca si sia avvicinato già molto ad una delle tentatrici?

Gaia e Luca a Temptation Island 2024: dopo tre tradimenti il loro amore è al capolinea?

Sbirciando le rispettive biografie, scopriamo che Gaia vive a Riccione e che ha voluto fortissimamente prendere parte a questa edizione di Temptation Island 2024, allo scopo di mettere alla prova la sua storia d’amore. In questi due anni di relazione, tuttavia, le cose non sono andate benissimo dato che lei ha “dovuto” perdonare ben tre tradimenti di Luca. “Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”, ha raccontato la ventiquattrenne ai microfoni di Canale 5.

Luca, dal canto suo, dice di comprendere e condividere la decisione di Gaia di partecipare a Temptation Island 2024, ma dovrà necessariamente cambiare registro per ritrovare la giusta armonia di coppia. “Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”, ha detto prima di entrare ufficialmente in gioco.

