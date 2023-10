Luca Favilla chi è, coach a Ballando con le stelle 2023/ Il passato nella 15esima edizione di Amici

Favilla, maestro di Ballando: ecco dove lo abbiamo già visto!

Luca Favilla è attualmente impegnato come coach di Ballando con le stelle, in coppia con Sara Croce. Il ballerino, però, non è un volto sconosciuto, in passato, ha partecipato a un talent show molto noto: Amici! Proprio nella scuola di Maria De Filippi, Favilla ha mosso i primi passi verso il successo.

In particolare il ballerino ha partecipato all’edizione 15 del programma, in cui aveva preso parte anche Elodie; era stato inserito nella categoria di latino americano. Purtroppo, il percorso nella scuola non è andata nel migliore dei modi, Luca è uscito molto presto dopo aver perso una sfida. Nonostante questo, il ballerino ha continuato a studiare e perfezionarsi giungendo fino allo show di Milly Carlucci. Riuscirà a vincere con la sua partener?

Sara Croce, nota per aver partecipato a diversi programmi Mediaset, è entrata ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle. Dopo aver vestito i panni di Madre Natura in Ciao Darwin e della Bonas di Avanti un Altro, ha deciso di mettersi in gioco nello show di Milly Carlucci e con un alleato speciale: Luca Favilla.

La showgirl e il ballerino si stanno preparando al meglio per stupire la giuria di Ballando con le stelle. Il selfie in sala prove ha risvegliato l’entusiasmo dei fan che già fa il tifo per questa coppia: “Noi ci stiamo preparando… o almeno ci sto provando”, aveva dichiarato Sara qualche giorno fa. Riusciranno a conquistare il cuore del pubblico e della giuria più temuta di sempre?

