Federica Nargi e Luca Favilla proseguono alla grande il loro percorso a Ballando con le Stelle 2024. Durante l’ultima puntata del dance show di successo condotto da Milly Carlucci hanno conquistato il plauso di critica e pubblico. La coppia, infatti, si è esibita in un Tango argentino sulle note di “Roxanne” conquistando davvero tutti. Applausi a scena aperta dalla giuria e dal pubblico con la stessa Milly Carlucci che lo sottolinea: “grande emozione dal pubblico e a queste cose non c’è comando”. Si passa poi al voto della giuria. La prima è la presidente Carolyn Smith: “grande emozione, tecnica veramente molto precisa. Questa energia, questa potenza del silenzio all’interno della coreografia dice mille parole in confronto a qualcuno che urla, è il dosaggio giusto che un performer deve avere”. Anche Alberto Matano sottolinea: “è una performance eccellente, ma ho già visto nello sguardo di Federica Nargi il desiderio di vincere Ballando. Voi state volando” con la Nargi che ammette “la determinazione c’è dalla prima puntata e c’è voglia di fare bene e perchè no anche di vincere”.

I complimenti arrivano anche da Ivan Zazzaroni: “è un tango elegante, potente, preciso e devo dire a Luca continua a spingere perchè qualche anno fa eri tra i meno considerati da Carolyn ed oggi no. Tu hai una Ferrari in mano”. Poi è la volta di Fabio Canino: “mi è panciuta molto la messa in scena e l’inizio quando eravate single e quando vi siete uniti si è vista l’unione e il cambiamento. Questa è la cosa più bella che hai fatto”.

Il tango argentino di Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2024 è piaciuto anche a Selvaggia Lucarelli. “Era pazzesco, c’era una tensione mantenuta sulla giusta misura. In certi momenti avevi 6 km di gambe, anche belli esteticamente da vedere, posizioni incredibili, era tutto perfetto” – ha detto la giurata, mentre Guillermo Mariotto sempre sopra le righe ha citato Robespierre precisando “era qualcosa di esatto”. Se la giuria si è letteralmente inchinata con 50 punti alla coppia, sui social Federica Nargi e Luca Favilla dividono.

Da un lato c’è chi sottolinea la bravura della ex velina scrivendo “Federica Nargi è perfetta e Favilla le cuce addosso coreografie ricchissime di elementi e mozzafiato” e anche “Perfetti!!! Una delle migliori performance di sempre”. Ma non mancano le critiche: “non c’era passione, non c’era emozione e non c’era eleganza. Nella Nargi vedo solo recita costante per vincere” lamenti un utente su X, mentre un altro se la prende con la giuria “vogliono mandare avanti solo la Nargi però adesso basta! Da qualche anno non se ne può più e prima”. E voi da che parte state?