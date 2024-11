Federica Nargi e Luca Favilla sono sempre più in crescita a Ballando con le Stelle 2024, il dance show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci su Rai1. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita con una samba sulle note di “Magalenha” conquistando davvero tutti. Dal pubblico alla giuria tutti si sono espressi con commenti di grande entusiasmo verso la prova di ballo della ex velina di Striscia La Notizia. A cominciare da Guillermo Mariotto: “quando è samba è samba. Dio sia lodato, lo avete fatto brasilero”. Poi è la volta di Ivan Zazzaroni che ha fatto uno scivolone: “mi sento molto stimolato, l’asticella l’hai alzata tantissimo. Sei stata strepitosa, animalesca, stupenda davvero”.

Complimenti anche dalla presidente di giuria Carolyn Smith: “questo è un samba stupendo, è il migliore che ho mai visto a Ballando”, mentre Selvaggia Lucarelli “stasera sei stata più selvaggia di me e lo sei stata in maniera credibile. All’inizio ti avevo avvisata e nel corso delle puntate è venuta fuori la tua femminilità, un grande valore aggiunto che non è la bellezza, hai una femminilità nel modo di ballare e muoverti che è solo tua”.

Federica Nargi e Luca Favilla saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024?

La samba di Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2024 non ha conquistato solo la giuria di esperti, ma anche il pubblico da casa e dei social. Un vero e proprio plebiscito di voti per la coppia da parte del popolo del web che ha sottolineato la bravura della Nargi e del suo maestro di ballo. “Che bravi, uno spettacolo davvero!” – scrive un utente a cui fa eco il commento di un altro utente – “MERAVIGLIOSA. Originali e in perfetto sincrono. Lei è stupenda! Solo un pazzo non darebbe a questa coppia 10! I migliori in assoluto”.

Non mancano però dei commenti critici al commento fuori luogo primo di Ivan Zazzaroni e poi di Selvaggia Lucarelli. “Dobbiamo ancora riprenderci dalla bassezza del commento di zazzaroni” – scrive un utente su X, mentre un altro ha qualcosa da dire ala Lucarelli “non si doveva permettere di dire quelle cose al marito di Federica ! Pensasse ai fatti suoi e non a quelli degli altri”. Che dire: Federica Nargi e Luca Favilla si giocano davvero la vittoria finale di Ballando!