Grande successo per Federica Nargi e Luca Favilla durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Durante l’ultima puntata la coppia è scesa sulla pista da ballo per esibirsi in un Charleston sulle note di “A little party never killed nobody” conquistando tutti. In primis la giuria di esperti, ma anche quella popolare, il pubblico in studio e quello dei social. Il primo a pronunciarsi è stato Ivan Zazzaroni: “proporrei un grande applauso a Luca Favilla perchè sei quello che è cresciuto di più come maestro qui dentro e quest’anno stai facendo cose strepitose. Lei è un fenomeno paranormale perchè, a parte la versione romanesca mi fa impazzire, non ti faccio complimenti sul resto perchè penso di averteli fatti abbastanza”.

Anche Fabio Canino si è complimentato: “hai messo la freccia e hai accelerato. E’ tutto perfetto”. Poi è la volta di Carolyn Smith: “sono molto sorpresa, la tua attitudine aiuta moltissimo. Il charleston è velocissimo e con le gambe lunghe che hai è molto molto difficile, ma dopo la migliore samba della scorsa settimana questo è il miglior charleston”.

Il charleston di Federica Nargi e Luca Favilla ha conquistato anche Selvaggia Lucarelli che ha notato come la coppia sia sempre più complice: “è la prima ballerina che sia causa di un infortunio del ballerino.. C’è una grande affinità in pista, vi piacete”. Infine Guillermo Mariotto: “wow! Siete diventati una coppia, un’unità. 2 in 1”. Plebiscito di voti e consensi anche sui social dove la coppia raccoglie solo commenti positivi: “da urlo, trucco, parrucco e coreografia!”, “Assolutamente la migliore di questa edizione…” e “Lei è veramente brava e bella”.

Non solo, c’è chi pensando alla finale di Ballando con le Stelle 2024 pensa anche alla possibile vittoria di Federica Nargi: “perfetta in tutto! Meriterebbero di vincere!”. Che dire: non solo la giuria di esperti e popolare, ma anche il pubblico dei social è unito e compatto nel pensare che Federica Nargi e Luca Favilla possano vincere Ballando. Sarà davvero così?