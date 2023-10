Luca Favilla, chi è il coach di Sara Croce a Ballando con le Stelle 2023/ Quella volta con Manuela Arcuri…

Tutto su Luca Favilla, l’insegnante di Sara Croce a Ballando con le Stelle 2023

Luca Favilla, noto ballerino e coach di Ballando con le Stelle, ha 28 anni ed è nato il 22 aprile 1995 a Roma. Ha partecipato ad alcune edizioni del programma e alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa sappiamo sul suo conto e sulla sua vita privata? Per quanto riguarda la sfera sentimentale e amorosa, sono circolate voci su un possibile coinvolgimento con la ballerina Benedetta Orlandini, anche se non sono mai arrivate conferme ufficiali in merito.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle del 2018, sono invece emerse supposizioni su una relazione con Cristina Ich, la sua partner nella trasmissione. Successivamente, nel settembre 2019, ha iniziato una relazione con Lidia Schillaci, ma la storia è terminata poco dopo. Al momento, sembra che Luca Favilla sia single. Il suo focus, professionalmente parlando, è tutto su Sara Croce, aspirante ballerina nel talent di Raiuno. In passato, sempre nel programma di Milly Carlucci, Luca è stato insegnante di ballo di Manuela Arcuri.

Luca Favilla scommette sull’ex ‘Madre Natura’ di Ciao Darwin Sara Croce

Spetta a Luca Favilla, quindi, valorizzare Sara Croce e portarla avanti il più possibile nella competizione di ballo più chiacchierata del sabato sera. Il coach ha un buon materiale su cui lavorare, anche se l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha fatto intendere di sentirsi sfavorita rispetto agli altri concorrenti, che ha descritto come Golia.

Nel corso della prima puntata ha raccontato la sua storia, lasciandosi andare anche ad un piccolo sfogo “perché troppo bella”. Il ballerino Luca Favilla proverà dunque a farla sciogliere, anche se sono parecchie le perplessità per come si è presentata la Croce. E in questo senso ha stupito l’intervento dello stesso coach Favilla, che la ha chiesto: “Non sei abituata a sentirtelo dire, vero?”.

