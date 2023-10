LUCA GAUDIANO È AL BANO A TALE E QUALE SHOW 2023/ È un trionfo, Loretta Goggi: “Sono senza parole”

Puntata ricca di ottime esibizioni quella di Tale e Quale show 2023 del 13 ottobre su Rai Uno. È il momento di Luca Gaudiano che questa settimana ha un compito particolarmente arduo: quello di interpretare Al Bano. “È davvero difficile, cercherò di approcciare con quanto più rispetto possibile” ammette il cantante. Poi è il momento di scendere sul palco e cantare ‘Nel sole’.

L’esibizione è quasi perfetta e accolta poi da grandi applausi del pubblico che si alza in piedi per lui. La parola passa dunque alla giuria. Per Loretta Goggi: “Sono senza parole, uguale!”. Per Panariello: “Se Al Bano questa estate avesse troppe date e non ce la fa a farle tutte può chiamare te!” Continua Malgioglio: “Piacevole”. Sarà lui a vincere questa quarta puntata? Le reazioni sembrano parlare chiaro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luca Gaudiano imita Al Bano a Tale e Quale Show 2023

Luca Guadiano pronto a migliorare la sua classifica di Tale e Quale Show 2023 con una nuova imitazione. Questa sera, venerdì 13 ottobre, il giovane artista indossa i panni del mitico Al Bano. Una prova che incuriosisce parecchio i fan del programma e i supporters di Luca Gaudiano, fin qui in grado di collezionare ottimi riscontri da parte di giuria e pubblico. La scorsa settimana, quando ha imitato Lewis Capaldi, non è riuscito ad andare oltre il terzo posto, con cinquantasei punti che gli sono valsi comunque un onorevole accesso sul podio.

Adesso si metterà alla prova con un personaggio totalmente diverso e che vuole imitare fedelmente. Anche in questo caso i fan sono pronti a farsi sentire e a fare la propria parte grazie al televoto. Prima di oggi in tanti, sui social, hanno manifestato dissenso per il terzo posto della settimana scorsa, ai più considerato un piazzamento stretto. Riuscirà a fare di meglio questa sera?

Fino a questo momento, l’imitazione più apprezzata di Luca Gaudiano è stata senza dubbio quella di Tiziano Ferro. Un’imitazione che ha raccolto consensi unanimi nella prima puntata. E da quel giorno si sono moltiplicati gli attestati di stima sui social per il concorrente di Tale e Quale Show 2023, che secondo alcuni avrebbe persino superato il maestro. Senza esagerare, ovviamente, Luca Gaudiano ha tutte le carte in regole per giocarsi le sue carte in questo programma e grazie alla sua capacità di modulare la voce, di imitare nella gestualità i cantanti, può arrivare lontano.

Inutile dire che ci si aspetta molto da lui questa sera. L’imitazione di Al Bano può lanciarlo ai vertici della classifica oppure fargli perdere terreno. Un destino tutta da scrivere per il concorrente, pronto a tutto per emergere tra i protagonisti di questa edizione dello show.











