Storie Italiane ha giustamente aperto la puntata di stamattina con la morte del povero Luca Giurato, scomparso nella giornata di ieri a 84 anni dopo un infarto. Splendide le parole di Eleonora Daniele, la conduttrice, in apertura: “Io ci sono cresciuta, ero una ragazzina, eravamo qui a Uno Mattina, mi ha insegnato a lavorare, a sorridere, mi ha insegnato tutto Luca, e il fatto che se ne è andato… uno non ci vuole credere, che non sia vero, invece Luca se ne è andato, non c’è più ma Luca rimane sempre con noi, sempre, in questa meravigliosa voglia di vivere che lui aveva, questo mondo a colori che lui ci ha raccontato da sempre, da quando abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo”.

“Quando uno ci lavorava diventava amico di Luca – ha continuato Eleonora Daniele – non si metteva mai in competizione con le donne, con una collega o un collega, anzi ti aiutava, ti sosteneva, ti proteggeva, io mi sono sentita protetta da Luca”. Così invece Paola Saluzzi, che ha ricordato Luca Giurato dicendo: “Tu ci hai regalato proprio le parole giuste, era un professionista, una persona rispettosa del lavoro di tutti, lungo questi corridoi, lascia una scia di rispetto e amore, lavorare con lui era imparare tutti i giorni, sorridere… lascia un vuoto assolutamente incolmabile”.

LUCA GIURATO, IL RICORDO DI MARIA TERESA RUTA E MONICA MAGGIONI

In studio a Storie Italiane anche Maria Teresa Ruta, che di fatto ha confermato: “Lui metteva l’arancione, il giallo, metteva colori incredibili, uomo elegante fuori e dentro, non aveva mai un secondo fine con i suoi complimenti, poi era generoso, mai ci ha fatto sentire inferiori, anzi ti faceva i complimenti, ti faceva sentire idonea, ho imparato tante cose da lui, a guardare a questo lavoro come servizio pubblico, servizio agli altri, esserci per gli altri”.

Monica Maggioni, aggiunge: “Lui è stato un grandissimo giornalista, leggeva i grandi giornali, la grande politica, per cui insieme a strafalcioni irripetibili condivideva con noi lunghe riflessioni sulla politica internazionale, quindi stiamo parlando di un vero giornalista a tutto tondo”.

LUCA GIURATO, SIMONA VENTURA: “MI ALZAVO OGNI MATTINA COL SORRISO PER LUI”

Spazio poi al pensiero di Simona Ventura, altro personaggio tv che ha condiviso diversi momenti con Luca Giurato nel piccolo schermo: “Aveva fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi, era stata un’idea di Mara Venier ed ho trovato questa coppia straordinaria, ci siamo divertiti, eravamo veramente uniti, Luca con la sua leggerezza e autorevolezza, con il suo divertimento ci ha fatto alzare tantissime mattine con Uno Mattina col sorriso, ci ha fatto andare a lavorare col sorriso, è molto difficile oggi alzarsi col cuore leggero, io invece mi alzavo appositamente perchè lui ci faceva divertire”.

“Sono stata molto fortunata – ha continuato Simona Ventura nel suo ricordo di Luca Giurato – a conoscere una persona straordinaria e divertente, leggera, ti faceva ridere il cuore, sono stata molto fortunata. Era un signore in tutto e per tutto, non era in competizione, era generoso. Era un po’ di anni che non si faceva vedere, io l’ho cercato tante volte ma si era molto allontanato dal nostro mondo, una volta mi ha detto che aveva un forte mal di schiena”, ha concluso.