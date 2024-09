Luca Giurato, nonno grazie al figlio avuto dall’ex moglie Gianna Furio

Luca Giurato è morto e la triste notizia è arrivata poco fa come un fulmine a ciel sereno. Da molto tempo lo storico “gaffeur” e conduttore de La Vita in Diretta, Uno Mattina e Domenica In era scomparso dal piccolo schermo, probabilmente a causa della sua malattia al cuore. Oltre ad essere stato un abile giornalista, è sempre finito al centro dei programmi di satira per via delle sue continue gaffe con le parole della lingua italiana. Ma che fine aveva fatto? Cosa faceva? Dove viveva? Tutti lo hanno sempre amato per i suoi “strafalcioni”, ma pochi sanno che Luca Giurato era di fatto un uomo semplice, sempre accanto a Daniela Vergara, la sua seconda moglie e giornalista Rai. Con lei viveva a Roma, in una zona molto in della città.

Com'è morto Luca Giurato: "Infarto fulminante"/ Malore del conduttore a Santa Marinella, i rumor su malattia

Insieme non hanno mai avuto figli, ma Luca Giurato è diventato padre dal matrimonio con l’ex moglie Gianna Furio, con cui poi si è separato nel corso degli anni. Non tutti sanno poi che il giornalista è anche nonno grazie al figlio avuto con Gianna Furio, della quale purtroppo non circolano informazioni a causa dell’altissimo livello di privacy. Per quanto riguarda la sua famiglia, Luca Giurato ha ben tre fratelli: Blasco, Claudia e Flavio. Il primo è morto nel 2022 a 81 anni. Il giornalista, invece, è deceduto a 84 anni per un infarto fulminante, motivo principale per cui si era allontanato dalla televisione nell’ultimo periodo.

Daniela Vergara, chi è la moglie di Luca Giurato: "È morto mentre dovevamo goderci l'estate"/ Addio doloroso

Luca Giurato, la vita negli ultimi anni tra Villa Borghese e l’ultima intervista a Domenica Live

Nonostante sia stato protagonista assoluto degli ultimi anni sul piccolo schermo, Luca Giurato si era ritirato da qualche tempo dalla televisione, sua seconda casa per decenni. Riguardo alla sua vita privata è sempre stato molto riservato, ma secondo le indiscrezioni nell’ultimo periodo ha vissuto a Roma, dove risiedeva. Qui trascorreva le sue giornate nella totale tranquillità, passeggiando a Villa Borghese insieme agli amici e godendosi la natura tra qualche chiacchiera ed esercizi fisici. In una delle sue ultime comparse in tv nel 2017 a Domenica Live aveva detto di avere ancora molto fascino, e di definirsi un vero lover.

Rispondere alla domanda su che fine ha fatto Luca Giurato è quindi abbastanza facile: il giornalista si era ritirato dalla tv per via della vecchiaia e della malattia, che lo ha portato a condurre una vita più tranquilla. Il primo annuncio sul ritiro dalle scene era arrivato nel 2016, quando aveva dichiarato di “aver finito”, quando ad Uno Mattina aveva dato il suo addio accorato. Insomma, successivamente si è presentato in alcuni programmi come opinionista o ospite, ma di certo non aveva più le forze per sobbarcarsi la conduzione di uno show. Oggi i più lo ricorderanno per la sua indole ironica, la sua passione di fronte al pubblico e le tenere gaffe che lo hanno reso ancora più simpatico ai telespettatori italiani.