Luca Jurman: “Anche lei, una finta docente?”/ L’attacco ad Anna Pettinelli di Amici 23

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman attacca Anna Pettinelli su Facebook

Divampa la fiamma della polemica web accesa su Amici 23, con Luca Jurman che attacca Anna Pettinelli, dopo i riferimenti critici a Rudy Zerbi. L’ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi torna a scagliarsi contro la produzione del talent show, in un nuovo post polemico, alla mention di Anna Pettinelli.

Luca Jurman: "Follia narcisistica da personaggio TV..."/ L'accusa a Rudy Zerbi infiamma la polemica su Amici

“MA ANCHE LA PETTINELLI ORA CI SI METTE A FARE LA FINTA “DOCENTE”? -esordisce Luca Jurman nello statement che é ora virale su Facebook e che muove una forte contestazione al content di Amici 23-. MA QUANDO FINIRANNO GLI INCOMPETENTI DI ROVINARE L’ARTE GIUDICANDO IL VALORE IN BASE ALLE VENDITE??”. Non troppo velatamente il riferimento é al contenuto del daytime pomeridiano di Amici 23, dove tra gli insegnanti di canto Anna Pettinelli registra una paternale contro l’allieva cantante, Stella Cardone, per il rifiuto della giovane esibirsi sulle note di Doja Cat. Una popstar di cui Pettinelli rivendica la fama e l’influenza global, soprattutto per il significativo volume di stream conseguiti sulla piattaforma musicale di Spotify Global. Quindi, il post di Luca Jurman prosegue perentorio: “Purtroppo anche la Pettinelli e tanti altri ormai si sono persi nelle logiche televisive! Che peccato Anna, non eri così prima di coinvolgerti molto probabilmente in logiche che manco tu apprezzavi. Come se gli streaming (di un target totalmente fuori senso e fuori cultura) fosse la misura della qualità!! “.

LDA, "figlio di nessuno" a Ciao Darwin 2024?/ Lo spoiler sul nuovo traguardo dell'ex Amici

La sentenza di Luca Jurman su Amici 23

La polemica a mezzo social, che alimenta la guerra in corso tra Luca Jurman e la produzione di Amici 23, quindi, avanza con un particolare parallelo: “In pratica secondo questo ragionamento la carne di McDonald è superiore alla miglior chianina o angus argentino solo perché vende miliardi di panini???? O una t-shirt da 1 € di H&M, solo perché se ne vendono milioni sia di qualità superiore a una t shirt di Armani o Hermes??? Ma che cavolo dite?? “.

E in conclusione del post di contestazione, Luca Jurman sentenzia su Amici 23: “State convincendo le persone ormai poco pensanti a seguire dei ragionamenti davvero distruttivi, anti pedagogici e soprattutto anti etici!! Non siete in grado nemmeno più di rendervi conto che oltre a distruggere la cultura in cambio di 4 soldi in più…finirete per pentirvi di esservi distrutti da soli!”.

Angelina Mango nel mirino del web/ Il look al "Voglia di vivere tour" fa discutere: la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA