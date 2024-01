Luca Jurman asfalta Alessandra Amoroso: “Immobile brano senza senso”/ L’affondo a distanza di anni

A distanza di anni l’ex professore di Amici, Luca Jurman, attacca Alessandra Amoroso definendo il brano Immobile “senza senso”

Per Luca Jurman il brano Immobile di Alessandra Amoroso non ha alcun senso. L’ex professore di Amici, nel corso di una diretta sui social, ci è andato giù pesante nei confronti della sua ex allieva, criticando uno dei suoi più grandi successi di sempre. Nel corso della diretta, l’ex professore Luca Jurman ha mostrato la clip della prima volta in cui Alessandra Amoroso ha presentato al pubblico il suo brano, con una folla di fan in visibilio a caccia di un autografo.

In quella circostanze Luca Jurman fece i suoi complimenti ad Alessandra, dicendole che era riuscita a calarsi perfettamente nella canzone. Oggi, però, le cose sono cambiate. Evidentemente l’ex professore di Amici non la pensa più allo stesso modo e spiega perché quel giorno decise di schierarsi dalla parte della cantante salentina.

Luca Jurman e la retromarcia su Alessandra Amoroso: “Dissi che era entrata bene nel brano, ma in realtà…”

“Ho detto che era entrata bene nel brano. In realtà non era entrata bene. In effetti lei aveva una cosa che mi piaceva: aveva questo timbro che aveva la capacità di entrare e di farmi vivere in qualche modo le parole del brano. Qui ho dovuto anche farle dei complimenti, perché secondo me quel brano lì era veramente allucinante. Non aveva senso”, ha spiegato Luca Jurman a proposito di Immobile e del successo che riuscì ad ottenere in quegli anni.

Ovviamente le parole dell’ex professore di Amici su Alessandra Amoroso e su Immobile non sono passate inosservate ai fan, che hanno preso le difese della cantante, dato che quel pezzo ancora oggi è uno dei brani più amati di sempre di tutto il suo repertorio.

