Luca Jurman: “La lobby arriva anche a Sanremo 2024…”/ L’attacco alle ex Amici Emma, Annalisa e Amoroso

Sanremo 2024, Luca Jurman torna a menzionare la produzione di Amici: l’attacco ai Big

É un Luca Jurman senza peli sulla lingua il protagonista dell’ennesimo attacco mediatico sferrato contro la produzione di Amici, in particolare Emma, Annalisa e Alessandra Amoroso, che tra gli altri artisti provenienti dal talent show sono prossime alla gara Big di Sanremo 2024.

Dal 2001 al 2002, con alle spalle un background di artista esperto di musica on e off stage, Luca Jurman diventava il direttore musicale del tour mondiale di Laura Pausini per poi confermarsi nello stesso ruolo in collaborazione con Andrea Bocelli e Pino Daniele.

Luca Jurman raggiungeva l’apice della notorietà con la partecipazione ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra un impegno e l’altro profuso in particolare come esperto jazzista, ma anche artista a teatro e insegnante di canto a Milano, dal 2001 fino al 2002 Luca Jurman collaborava con Laura Pausini, in qualità di direttore musicale del tour mondiale della cantante, per poi ricoprire lo stesso ruolo con Pino Daniele e Andrea Bocelli.

Luca Jurman ha elaborato un suo innovativo metodo di insegnamento, che di fatto rappresenta l’unione dello studio della fisiologia vocale con la respirazione giapponese di QiGong. Dal 2007 al 2011, diveniva insegnante e vocal coach nella scuola di Amici di Maria De Filippi e approdato recentemente sul social delle dirette in streaming di Twitch – dopo l’uscita di scena spontanea dal programma dei talenti che ha segnato la storia dei palinsesti TV e streaming di casa Mediaset- il vocale coach registra l’ennesimo affondo ai danni della produzione della scuola di canto. Questo con particolare allusione alle ex allieve della scuola di canto, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Alessandra Amoroso, ma non solo. Le summenzionate artiste in aggiunta a Sangiovanni, The Kolors, tra gli altri, sono prossimi alla partecipazione a Sanremo 2024 e diventano menzione nel nuovo attacco di Luca ad Amici e al contempo alla produzione di Sanremo 2024.

L’affondo é diretto a Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa…

Il Festival della canzone italiana é previsto in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, nel prossimo anno all’orizzonte, sotto la conduzione e direzione artistica di Amadeus sulle reti Rai e TV streaming e annovera nella gara dei 30 concorrenti Big anche Angelina Mango, Irama e Maninni, portando a quota 8 gli ex Amici partecipanti sanremesi. E per l’ex insegnante di Amici la presenza di otto artisti provenienti da Amici é un indicatore-marcatore che a Sanremo 2024 vi sia imposta una lobby fondata sul format di Maria De Filippi: “Emma, Annalisa, Angelina, Alessandra, The Kolors…è un po’ troppo, no?”, sentenzia Jurman. Come a voler contestare che al Festival della Canzone sia posto in essere tra i requisiti per il titolo di concorrente Big a Sanremo, il monopolio degli artisti uscenti dai talent televisivi, in particolare da Amici di Maria De Filippi.

Questo, dopo l’affondo social sferrato ai danni di Holden, concorrente figlio d’arte di Paolo Carta in corsa all’edizione di Amici 23 corrente del talent di Maria De Filippi…











