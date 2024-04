Luca Jurman: “Lorella Cuccarini mi ha deluso…”/ La sentenza sulla 4a puntata serale di Amici 2024

Amici 2024, Luca Jurman registra un nuovo j’accuse contro il talent show

Luca Jurman rompe il silenzio mediatico sulla causa che lo vede contrapporsi alla produzione di Amici 2024, il talent show di Maria De Filippi dove Lorella Cuccarini delude l’ex professore al confronto con Anna Pettinelli. É un Luca particolarmente pungente il protagonista di una live pubblicata su YouTube, a margine del rinnovato appuntamento serale di Amici 2024, o per meglio dire la quarta puntata del sabato sera del talent show di Maria De Filippi.

Il content di discussione del talentscout ed ex insegnante al talent show é il frame della puntata in cui Anna Pettinelli accusa l’allievo di Lorella Cuccarini nella scuola, Mida, di “frignare” dal momento che lui si rifiuta di mettersi alla prova nel canto al netto di effetti speciali al guanto di sfida contro la pupilla Martina Giovannini. A detta della Pettinelli Mida non sarebbe in grado di cantare se non munito di effetti musicali come l’autotune. Un pensiero largamente condiviso da Jurman, eccetto l’attacco personale al concorrente di Amici 2024: ” non dirgli ‘tu frigni’ perché é umiliante… anche se Pettinelli ha ragione. Perdi di tuo, così fai diventare Mida l’eroe- sentenzia l’ex insegnante di canto ad Amici 2024 e ancora prosegue-. Cade il discorso che é giusto e il problema é come é stato esposto. Così fate brutta figura voi a far passare certi messaggi. Non é un bel momento TV. Sfruttare il malessere di Mida”.

Luca Jurman tiene a sottolineare di non voler criticare sul personale Holden, che con Mida sarebbero responsabili di una corsa nel circuito canto ad Amici 2024 contraria alla meritocrazia visto l’uso e abuso di effetti speciali, come l’autotune: “Ma non esiste che un professore debba denigrare un disastro sul personale … anche se parlo di Holden che é un disastro io dico togli l’autotune e facci sentire come canti”.

La critica oltre Mida di Amici 2024, mossa a Lorella Cuccarini: parla Luca Jurman

Certo é per Luca Jurman che l’allievo di Lorella Cuccarini, Mida, avrebbe potuto schierarsi di sua iniziativa ad un guanto di sfida contro Martina: “La può cantare chiunque la canzone di La donna cannone”. E in più é la risposta di Lorella Cuccarini all’attacco della collega insegnante di canto Anna Pettinelli a scioccare Jurman: “Amici é diseducativo ed é confermato ‘non é più la scuola di Amici’… questa roba e la tua soddisfazione per dire questa cosa qua mi hai deluso in maniera artistica e personale …dire che ‘non é più la scuola di Amici’… e cosa é questa roba qua?”. Lorella Cuccarini (protagonista di un guanto “hot” con Emanuel Lo), nel suo intervento finito oggetto di discussione , replica ad Anna Pettinelli lasciando intendere che Mida possa servirsi degli effetti musicali come cifra stilistica volta a valorizzare il suo genere musicale. Ma per Luca Jurman l’autotune sta alla musica come il doping sta allo sport, e il suo utilizzo sarebbe uno schiaffo alla meritocrazia, ingiustamente usato in una gara fondata sul canto. Per Luca Jurman, oltretutto, Lorella Cuccarini sbaglia a dichiarare in puntata che l’autotune sia un genere musicale, quando é da definirsi uno software di manipolazione della voce usato in particolare per il miglioramento dell’intonazione nel canto: “Io non ti riconosco, Lorella!”, rincara la dose il producer Jurman.

“Che i cantanti imparassero a cantare… Pensiamo che gli effetti musicali siano la sostituzione nel canto. Bisogna partire dalle basi. Dalla base totale… cantare come ballare é scienza e arte, sviluppare la creatività artistica con la conoscenza. Mi hanno già denunciato…”, fa sapere Luca Jurman, poi, anche rispetto alla causa che lo vede ora contrapporsi alla produzione di Amici 2024 di Maria De Filippi.











