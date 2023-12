Luca Jurman: “Vuol dire che si sente toccato…”/ É guerra social con LDA: c’entra la polemica su Amici 23!

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman e LDA si scontrano a mezzo social: il botta e risposta é virale!

É un botta e risposta al vetriolo tra ex stelle di Amici di Maria De Filippi, quello che nell’ultima settimana all’Avvento di Natale vede protagonisti LDA e Luca Jurman. Quest’ultimo, ex insegnante di canto al talent show delle arti canto e ballo di Amici di Maria De Filippi in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, ha a più riprese rilasciato delle dichiarazioni critiche sul programma giunto all’edizione di Amici 23, dove in passato copriva il suo ruolo di rilievo nella commissione del circuito canto. In particolare, tra i vari interventi social Luca Jurman contesta gli effetti musicali come l’autotune che favorirebbero chiunque ne faccia uso e abuso tra i cantanti in corsa al talent show.

Ma non solo. L’esperto di musica menziona Angelina Mango e Holden, accusando i due figli d’arte di essere beneficiati in un trattamento speciale al talent show di Maria De Filippi, come le apparizioni promozionali convenute ai primi due appuntamenti della cantante figlia di Laura Valente e Pino Mango all’edizione corrente di Amici 23, dove tra i competitor il figlio del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, oltretutto a detta dell’accusa ricorrerebbe all’uso di autotune e playback per compensare alle lacune relative alle competenze tecniche nel canto. E in una replica via Instagram stories l’ex Amici 21, LDA, dà ora voce alla categoria dei figli d’arte avvicendatesi nella storia di Amici, in una aspra replica a Luca Jurman.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate in formato video sul suo profilo IG, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato ricorda all’insegnante di canto ad Amici che un cantante degno di nota sia tale non solo per la voce e le competenze tecniche nel canto, ma più in generale per una serie di fattori. Come ad esempio, la capacità della scrittura creativa, nei testi e le note in musica di una composizione della canzone, la creazione di linee melodiche, la capacità di interpretazione e la comunicazione di un messaggio, quindi lo staging e il saper stare sul palco. Ma non solo. Luca D’Alessio in arte LDA tiene a ricordare a Luca Jurman i traguardi dei figli d’arte scoperti al talent show di Amici di Maria De Filippi. I riferimenti sono al miglior debutto in termini di riproduzioni in ascolto su Spotify Italia nella storia di Amici raggiunto da Holden con il singolo Dimmi che non é un addio ad Amici 23. E ancora il debutto al Festival della Canzone che attende a Sanremo 2024 Angelina Mango, dopo il successo della musica da lei lanciata ad Amici 22, come il tormentone e hit dell’estate 2023 Ci pensiamo domani. E non manca il ricordo della certificazione nei tempi più veloci di disco d’oro e disco di platino FIMI/GFK con il debut single ad Amici 21, Quello che fa male, dello stesso LDA, record assoluto nella storia del talent show ultra-ventennale di Amici.

La replica dell’ex Amici

Pronta é, quindi, la controreplica di Luca Jurman: “Se LDA arriva a fare un storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica

in dialetto “uee ‘bello! Vatti a riposare! Prenditi un giorno di festa!” Dedicato a Luca Jurman Vuol dire che si sente

“toccato” pure lui!”, esordisce l’ex insegnante di canto ad Amici. Per poi proseguire, nel messaggio tra le Instagram stories rivolto a LDA, con la mention sibillina dell’amico Gigi D’Alessio: ” Peccato, lo facevo più “musicale”! …è dire che conosco suo padre! Mah…”.











