Luca Lombardo, chi è il mago trasformista/ Da Italia’s Got Talent al successo sul palco di Sanremo

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite il noto mago trasformista italiano Luca Lombardo. L’illusionista ha ottenuto un successo notevole, tanto da esibirsi anche a Italia’s Got Talent. Il pubblico ha avuto ampiamente modo di ammirare le sue prodezze, ma vediamo nel dettaglio il percorso professionale di Lombardo.

Nato nel 1983 a Napoli, sviluppa fin da bambino una passione e una predisposizione per lo spettacolo e comincia ad esibirsi in qualche siparietto. In adolescenza di diploma al liceo scientifico e decide di entrare nell’Esercito Italiano; la passione per le arti illusorie, però, lo porta a lasciare il suo percorso da militare per dedicarsi interamente al trasformismo. Studia l’arte della clowneria in Spagna e porta in scena lo spettacolo Poubelle molto apprezzato dalla critica.

Luca Lombardo chi è: il successo a Italia’s Got Talent

Il successo dell’illusionista si sussegue anno dopo anno, tanto da essere chiamato s partecipare Magnifico Circo Acquatico in Francia. Successivamente si è esibito anche in Cina, a Pechino, presso presso Happy Valley per poi approdare anche in Qatar durante il Fitr Festival.

Nel 2019 viene conosciuto al grande pubblico per aver partecipato a Italia’s Got Talent. Successivamente l’artista e illusionista il Teatro del Perla in Slovenia, per poi approdare anche al Festival di Sanremo con il gruppo musicale Lo Stato Sociale. Ma qual è l’apparizione più recente del noto mago trasformista? Lombardo, nel 2024, si è esibito presso Lol Talent Show ottenendo un notevole seguito.

