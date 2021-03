Luca, nuovo cavaliere Uomini e Donne/ “Amo viaggiare, non ho figli e non sono…”

Nuovo cavaliere per il parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata del programma di canale 5, dopo il momento dedicato ad Alessandro e Maria Tona, Maria De Filippi ha invitato Luca a presentarsi al parterre femminile. Il 47enne ha origini austriache/italiano. E’ nato e cresciuto a Milano, ma da qualche mese vive in Saregna, vicino a Cagliari, una terra che ama in modo particolare. Ama viaggiare e ha affrontato il primo viaggio, in India, quando aveva 10 anni. “Ho aperto un tour operator in Tanzania e organizzo safari in Africa. Sono una persona sportiva. Non mi piace molto la palestra, ma amo gli sport all’aria aperta. In particolare ho una passione per il windsurf che vivo in modo particolare. Avendo un furgone, mi piace dormire sotto il cielo stellato quando sono in vacanza e non in un albergo”, spiega Luca che non è mai stato sposato e non ha figli.

Luca conquista Maria Tona: “Abbiamo tante cose in comune”

Luca, con i suoi racconti di vita, conquista le dame del parterre del trono over. Tra le varie signore, Maria Tina non nasconde di considerarlo molto interessante avendo con lui diverse cose in comune. “Ho vissuto in Africa, in Kenya, amo tantissimo quei posti e quindi mentre parlavi si è aperto quel mal d’Africa che conosci perfettamente”, spiega Maria che, poi, aggiunge di avere una passione anche per la Sardegna, isola che ha conquistato Luca che ha scelto di andare a vivere proprio lì. “Ho vissuto anch’io in Sardegna che è una terra che ama”, dice Luca che, poi, sceglie di ballare con Federica.



