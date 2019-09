Luca Onestini a Vieni da me con Tonon/ Sgarro a Barbara D’Urso e alla Balivo…

Luca Onestini torna a Vieni da me insieme all’amico Raffaello Tonon. I due amici che dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip formano, oggi, una coppia radiofonica molto apprezzata dal pubblico, sono i protagonisti del gioco della trasmissione condotta da Caterina Balivo che continua ad invitarli. “Ti trovo in forma Luca“, dice la Balivo ad Onestini che porta a casa i complimenti e risponde – “meno male che ci sei tu”. L’ex tronista di Uomini e Donne continua, così, a frequentare gli studi di Raiuno e a snobbare Mediaset dopo quanto accaduto con la partecipazione del fratello Gianmarco al Grande Fratello 16. Per tutta la durata del reality, Luca è stato snobbato da Barbara D’Urso che non l’ha mai chiamato nè in puntata nè a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Onestini, però, continua a lavorare continuando a preferire Caterina Balivo alla D’Urso.

LUCA ONESTINI, SALUTO AD IVANA MRAZOVA IN DIRETTA

Durante il gioco del tris, per battere Raffaello Tonon, Luca Onestini ha dovuto rispondere ad una serie di domande tra le quali quella sull’età della Repubblica Ceca. Luca ha così approfittato della domanda per mandare un bacio alla sua Ivana Mrazova che, dopo essere stata operata, non è ancora tornata in Italia. “Ma anche stavolta non è venuta?”, chiede la Balivo. “Se non la invitate. Voi invitatela e viene”, risponde Onestini mentre Raffaello Tonon commenta sostenendo che, essendo il più anziano, è opportuno che Luca, per il momento, continui ad accompagnare lui perchè altrimenti non potrebbe andare ospite nelle trasmissione che hanno una scala da scendere. Dopo un simpatico siparietto con Tonon che diverte tutto il pubbico in studio, Luca Onestini si congeda dalla Balivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA