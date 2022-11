Luca Onestini attratto da Nikita Pelizon?/ “Con lei mi diverto ma…”

Luca Onestini si è preso una cotta per Nikita Pelizon?

Tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sta nascendo qualcosa? I due vipponi si danno il buongiorno nella casa del Grande Fratello Vip e in molti notato una certa complicità tra loro. Nikita raggiunge Luca Onestini in sauna e i due finiscono per darsi il buongiorno stringendosi in un dolce e lungo abbraccio.“Ti ho cercato poco” esclama con sincerità la modella giustificando la sua assenza. Ad aggiungersi ai due poco dopo è Pamela che, lì presente, non ha potuto fare a meno di unirsi a questo momento di dolcezza. “È stato il momento più bello della giornata” conclude Luca felice per aver iniziato nel modo migliore questo mercoledì.

Giaele e Micol cercano di sapere di più da Luca Onestini sul rapporto che si è creato con Nikita Pelizon. Le due sono convinte che tra loro ci sia qualcosa Gli chiedono da chi sia stato colpito fisicamente e lui risponde vago, senza sbilanciarsi. Le preferenze, alle volte, valgono a poco perché si finisce per amare una ragazza lontana dai propri ideali. Solitamente è attratto dalle more ma ha perso sempre la testa per le bionde. Scherzosamente, Giaele gli dice che ha capito quale inquilina potrebbe farlo innamorare. Ha notato un avvicinamento con Nikita e non ha dubbi sul fatto che gli piaccia. Anche Charlie, che ha captato il discorso, si intromette e dà manforte alla modella. A quanto pare, la complicità tra i due è innegabile. Luca smentisce, ma con poca convinzione: “Con Nikita sto bene ma vive nel suo mondo”.

Luca Onestini è conteso dalle donne della casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dal suo ingresso, alcune vippone avrebbero manifestato le loro attenzioni nei confronti del concorrente. Secondo Nikita, le attenzioni di Giaele nei confronti di Antonino si sarebbero modificate con l’ingresso di Luca. Nikita è appara infastidita da questo comportamento e l’ha fatto presente a Luca Onestini: “Una persona che prima dà tutte le sue attenzioni ad un singolo individuo della casa poi entri tu e inizia a non considerare tutte le altre persone ed inizia a considerare te… hai capito di chi parlo? Io dico, ma sono cose tutte talmente stupide… che mi dico: ‘posso perdere la mia leggerezza per questa cosa? Non ha senso’. Non ha senso neanche che sto lì che…”.

Luca Onestini però non è della stessa idea: “Mah… ma sei sicura che sia così, dai. Non è così… non c’è nessuna attenzione. Poi ciascuno fa il suo, quello che fanno gli altri non è che lo possiamo controllare. “La vedo da 50 giorni, ogni giorno, 24 ore su 24”, ha aggiunto la modella. Nikita Pelizon si è chiesta anche se la clip dove mostrava il suo interesse gli abbia dato fastidio oppure no: “Non so se io ti do fastidio… se hai preso male quella cosa che hai visto in puntata…” “Se mi chiedi se mi fa piacere certo che mi fa piacere”, ha affermato Onestini e Nikita ha risposto: “Idem”.











