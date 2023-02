Matteo Diamante incontra Nikita al GF VIP/ “7 anni d’amore, sei parte del mio cuore”

Matteo Diamante incontra Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022

Matteo Diamante fa una sorpresa alla ex fidanzata Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022 e rivela: “è stata l’amore della mia vita”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi parla della sua storia passata con Nikita: “siamo cresciuti insieme. Beh adesso non ci parliamo più, per la prima volta dopo sette anni, per quanto due persone se c’è stato qualcosa di bello e vero non puoi fare finta di niente”. Alfonso Signorini domanda come mai sia finita tra loro: “non è andato a finire bene perchè Nikita è una ragazza diversa in senso buono, ha una diversità in senso buono, a me non sono piaciute le persone normali. Lei è proprio così nella vita poi chiaramente una ragazza messa un pochino alle strette deve far vedere che sa tirare i denti. E’ una ragazza molto fragile”.

Poi Matteo incontra Nikita nel giardino: “sei bellissima. Vengo in pace, per la prima volta nella mia vita mi è successo vedere una persona a cui sono stato molto affezionato e vederla come si comporta quando non potevo osservarla. Ti ho sempre sostenuta e ti ho voluto sempre difendere perchè sei parte del mio cuore”.

Nikita Pelizon: “Matteo Diamante è stato l’amore della mia vita”

Una bella sorpresa quella di Matteo Diamante a Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022. “Sono qua per farti forza e ti chiedo scusa per quelle parole” – dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi alla vippona che è sorpresa dal suo arrivo. “Ma che ci fai qua?” – domanda Nikita che poi racconta dell’amore per Matteo: “da lui in poi non mi sono mai più fidanzata. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo tra alti e bassi che poi non ci riuscivamo a staccare nemmeno quando ci eravamo staccati. I bassi erano dovuti al suo essere ariete, ogni tanto sbottava ed io non riuscivo a capire questo suo lato perchè non mi piaceva”.

Sul finale la influencer rivela: “Matteo è stato l’amore della mia vita ed è stata la persona che mi ha insegnato col suo esempio a passare da un mind negativo a un mind positivo”











