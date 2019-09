Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Niente crisi: “Supereremo anche questa schiocchezza…”

Luca Onestini non vede l’ora di potere riabbracciare la sua Ivana Mrazova dopo l’operazione in Repubblica Cieca che li ha tenuti separati per un po’ di tempo. La loro “separazione” aveva allertato anche il popolo della rete, pensando che i due fossero in crisi. La modella ha dovuto fare, di recente, anche le dovute precisazioni, per mettere da parte dubbi ed incertezze. “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. – aveva esordito l’ex gieffina – Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria. Devo aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione. Questo è il motivo per il quale sono ancora qua. Però voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla, abbastanza”. Proprio Luca, si è dimostrato sempre al fianco della fidanzata, tanto da condividere tramite le Instagram Stories, una chiamata su FaceTime, aggiungendo: “Niente di più bello! #sempreconmeancheselontano”.

Luca Onestini, la dolce dedica per Ivana Mrazova

L’ex tronista Luca Onestini, ha anche postato una bellissima dedica per la fidanzata Ivana Mrazova. Condividendo uno scatto insieme, lo ha accompagnato dalle seguenti romantiche parole: “Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo… Mano per mano, Sorridenti, E a testa alta… Love You. Ps muoviti a tornare o ti vengo a prendere io!”. La fidanzata ha risposto al messaggio con una lunga serie di cuori, a testimonianza dell’amore reciproco e smentendo con forza le voci girate in questi giorni che parlavano di probabile crisi tra i due. Luca e Ivana viaggiano a gonfie vele e la loro relazione d’amore è più forte che mai. Siamo sicuri inoltre, che l’ex tronista di Uomini e Donne non veda proprio l’ora di potere riabbracciare la sua fidanzata e starle vicino sciogliendosi in un lungo abbraccio.

