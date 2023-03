Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme?/ Lei si sbilancia “La cosa più bella…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova: ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello Vip?

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono pronti a tornare insieme e a riprovarci dopo aver vissuto una storia importante durata quasi quattro anni? Convivere nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip ha dato ad entrambi la voglia di capire i rispettivi sentimenti e, soprattutto, di chiarire ciò che era stato tenuto in sospeso. Sia Ivana che Luca non hanno mai negato di provare ancora qualcosa l’una per l’altro, ma sono realmente pronti a tornare insieme? Quello più deciso appare sicuramente Onestini che non nasconde di avere il forte desiderio di rivederla appena si concluderà la sua avventura nella casa di Cinecittà.

“Deve essere una cosa sentita da entrambi, allo stesso modo e convinti. Quindi quello sicuramente è una cosa che riguarda solo me e lei e che c’è la voglia di discutere a quattr’occhi” – ha detto nelle scorse ore per poi aggiungere – “Sicuramente io la voglia di vederla ce l’ho ed è tanta, spero sia lo stesso per lei, speriamo”.

Le parole di Ivana Mrazova per Luca Onestini

Lascia una porta aperta ad un eventuale ritorno di fiamma anche Ivana Mrazova che, nelle scorse ore, ha parlato nuovamente di Luca Onestini rispondendo alle domande dei fan su Instagram. La modella si sbilancia lasciando intendere di provare ancora qualcosa per l’ex fidanzato, ma non si lascia andare a dichiarazioni d’amore pubbliche. “Luca è stata la cosa più bella che mi sono portata a casa da questa seconda avventura al GF Vip”, le parole di Ivana che ha anche pubblicato una foto con Luca scattata proprio nella casa di Cinecittà.

L’avventura di Onestini nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe finire stasera qualora non dovesse staccare il biglietto per la finalissima o, al massimo, tra una settimana. Per Luca e Ivana, dunque, potrebbe essere le ultime ore distanti. Con la chiusura del sipario sulla casa di Cinecittà, Luca e Ivana decideranno di riprovarci davvero senza la presenza delle telecamere?











