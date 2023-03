Grande Fratello Vip 2022, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: torna Antonella

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta semifinale

L’attesa sta per finire. Oggi, lunedì 27 marzo, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce il penultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 2022. La semifinale di questa sera decreterà i nomi dei vipponi finalisti che lunedì 3 aprile si contenderanno la vittoria dell’edizione più lunga e più discussa della storia del reality show. In sei, lunghi mesi non sono mancate polemiche e bufere social che hanno portato anche a tre squalifiche. Tuttavia, nel corso della serata, Alfonso Signorini, con l’aiuto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, proverà a regalare al pubblico una puntata leggera.

Nel corso della serata non mancheranno le sorprese, ma soprattutto, le eliminazioni. Oltre a quella che sarà decretata dall’esito del televoto aperto lunedì scorso, dovrebbe esserci un’altra eliminazione diretta che ridurrà ulteriormente il numero degli inquilini della casa più famosa d’Italia.

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni: il ritorno di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata sicuramente la protagonista del Grande Fratello Vip 2022. Sin dalla prima puntata è stata al centro di tantissime dinamiche dando vita a discussioni, scontri e riappacificazione. Con la storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha creato il dibattito dentro e fuori la casa e, ad una settimana dalla sua eliminazione, è pronta a tornare. Nella casa, complice anche un aereo inviato dai fan dei Donnalisi, si continua a parlare di lei. Micol Incorvaia, in particolare, ha più volte dichiarato di sentirsi più leggera senza la presenza di Antonella in casa.

Sui social, il ritorno in studio della Fiordelisi è già stato annunciato, ma non si sa se sarà la protagonista di un confronto con gli altri vipponi. Il web attende un faccia a faccia con Micol Incorvaia soprattutto dopo la scelta di Edoardo Donnamaria di smettere di seguire la ex sui social. Dopo mesi, dunque, ci sarà la resa dei conti tra la Fiordelisi e la Incorvaia?

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni: il quarto finalista e il nuovo eliminato

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2022, sarà eletto ufficialmente il quarto finalista tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini e Tavassi. Tra i vipponi al televoto, in pole per la finale ci sono Nikita e Tavassi mentre a giocarsi l’eliminazione dovrebbero essere Andrea e Milena. I pronostici dei sondaggi saranno rispettati.

Naturalmente, anche la semifinale del Grande Fratello Vip 2022 può essere vista non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











