Luca Onestini fuori da RTL 102.5/ Licenziamento o scelta? Gli indizi…

Un altro polverone sta per alzarsi e potrebbe coinvolgere ancora gli Onestini e questa volta non Gianmarco, per il quale sembra essere tornato il sereno, ma Luca. Il bell’ex tronista e gieffino, da qualche tempo ormai era in radio a RTL 102.5 insieme a Raffaello Tonon per una trasmissione in coppia ma ormai da un po’ i due sono assenti dal palinsesto. Sul sito della radio si legge che Luca Onestini dovrebbe essere al timone di “Proteina Zeta” proprio con Tonon su Radio Zeta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 ma controllando i palinsesti anche in quel caso quello che si evince è che il programma non c’è. Cosa è successo allora? Ad alzare i sospetti che non si tratti di “un allontanamento volontario” è Alberto Dandolo che nelle sue chicche pubblicate sul settimanale Oggi porta a galla la cosa insinuando il dubbio.

LUCA ONESTINI LICENZIATO DA RTL 102.5?

Che fine ha fatto il programma di Luca Onestini e Raffaello Tonon? Alla domanda prova a rispondere proprio il giornalista scrivendo sul settimana Oggi: “Da qualche settimana, Luca Onestini, ex gieffino, vip e apprezzata voce di RTL 102.5, è scomparso dai palinsesti della radio lasciando nello sconforto il suo collega e amico Raffaello Tonon con cui condivideva la conduzione di un programma del mattino. Una sua scelta andar via dalla radio di Lorenzo Suraci o una costrizione?”. Al momento Luca Onestini non ha risposto alla provocazione e alle domande nemmeno sui social ma se si alzasse un polverone siamo sicuri che a quel punto non si tirerà indietro. Tra le motivazioni sicuramente non c’è una crisi con Tonon visto che proprio ospite a Mattino5 rispondendo alla Panicucci, l’ex gieffino ha risposto: “Luca sta benissimo, se lo invitate viene, certo…”.

