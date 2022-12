Luca Onestini gratta il “lato b” di Oriana con spazzola di Nikita/ Lei sbotta “prossima volta ti finisce..”

Siparietto choc tra Luca Onestini e Nikita

Nel corso della discussione tra Luca Onestini e Nikita, che hanno parlato dei rispettivi sentimenti che provano l’uno nei confronti dell’altro, gli autori del Grande Fratello Vip hanno mandato in onda una clip nella quale il concorrente si avvicinava in maniera particolare ad Oriana. Nel siparietto in questione, Oriana sentiva un prurito all’altezza del fondoschiena e per questo motivo ha chiesto a Luca, vicino a lei, di aiutarla.

Onestini, dunque, ha preso in mano la spazzola che ha trovato proprio sulla scrivania vicino a dove era poggiata Oriana, grattandola proprio con quella. Solamente dopo qualche secondo il concorrente si è reso conto che la spazzola era probabilmente di Nikita.

Nikita: “La prossima volta la spazzola…”

Tornati in studio, Alfonso Signorini ha chiesto un parere a Nikita sulla scenetta che aveva appena visto. La concorrente non ha voluto commentare ma si è mostrata abbastanza infastidita, sia per la gelosia che prova nei confronti di Luca, sia per il fatto che la spazzola fosse sua. Poco dopo, nel confessionale, la Pelizon ha commentato la questione: “Io e Luca abbiamo chiarito ma gli ho detto che la spazzola la prossima volta finisce da un’altra parte“.

