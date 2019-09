Luca Onestini ha tradito Ivana Mrazova?/ Deianira Marzano e la foto: “la ballerina…”

Luca Onestini ha tradito la fidanzata Ivana Mrazova? L’indiscrezione piomba in questa tranquilla domenica di fine settembre e scuote il mondo del gossip nostrano. A lanciare la nuova “bomba” ci pensa Deianira Marzano che in una serie di Instagram Stories rischia di demolire una delle coppie da reality più amate. Nel pomeriggio di oggi ha pubblicato una foto che ritrae Luca Onestini piacevolmente impegnato in una delle sue numerose serate, letteralmente circondato da donne. “Lui alle serate si diverte anche”, commenta Deianira per poi pubblicare ancora una serie di video che immortalano nuovamente Onestini durante alcune serate, sebbene dai filmati è molto difficile comprendere cose stesse accadendo, complice la scarsa qualità e ovviamente le luci basse. “Ovvio, sei ospite di una serata però, visto che vuoi sembrare sempre uno che non vuole stare nei gossip puoi anche mantenere un certo stile”, ha commentato ancora Deianira tornando nuovamente sulla foto incriminata che lo vede circondato da diverse ragazze.

LUCA ONESTINI HA TRADITO IVANA MRAZOVA? IL GOSSIP?

A colpire della foto in cui Luca Onestini si diverte spensierato durante una serata, è però l’atteggiamento provocante di una delle ragazze. “Non per fare la puritana ma questa gli sta proprio con una gamba lì sopra”, commenta ancora Deianira, visibilmente sconcertata dalla visione dello scatto. Quindi l’opinionista di Pomeriggio 5 ha preso le difese delle donne: “Finiamola di dire che è colpa delle donne!”, ha protestato. “Quelle sono ballerine e fanno il loro lavoro. Ma tu un po’ di contegno non ce lo puoi avere visto che sei fidanzato?”, ha aggiunto, riferendosi a Luca Onestini. A dare il colpo di grazia è stato l’intervento di Amedeo Venza, ex volto di Uomini e Donne, che ha commentato in un messaggio inviato a Deianira: “Una di loro è una ballerina che lui portò a cena quando Ivana era fuori per l’intervento”. Il riferimento è al periodo in cui Ivana si trovava nella sua terra di origine dove si è sottoposta ad una operazione chirurgica prima di tornare tra le braccia del suo Luca.

