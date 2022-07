Luca Onestini: la nuova fidanzata è Bea?/ Dopo la storia con Ivana Mrazova…

Nuovo amore per Luca Onestini

Nella vita di Luca Onestini è tornato l’amore? L’ex tronista di Uomini e donne che, dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi ha continuato a partecipare a programmi e reality sia in Italia come il Grande Fratello Vip sia in Spagna, avrebbe una nuova fidanzata. A lanciare il gossip è il settimanale Chi che, nella rubrica “Chicche di gossip” del numero in edicola dal 20 luglio, svela il nome dell’ipotetica, nuova fidanzata di Onestini.

Soleil Sorge e Luca Onestini scontri a Back to School/ “Si sono stuzzicati da subito”

La ragazza in questione si chiamerebbe Bea e sarebbe una ragazza italiana che avrebbe fatto breccia nel cuore di Onestini che ha avuto una storia importante con Ivana Mrazova e un flirt con una showgirl spagnola conosciuta durante la partecipazione ad un reality.

Luca Onestini: chi è la nuova, presunta fidanzata Bea

Chi è Bea, la ragazza che avrebbe fatto breccia nel cuore di Luca Onestini? “Luca Onestini avrebbe trovato di nuovo un amore, stavolta all’interno dei confini nazionali. Di chi si tratta? Una giovane e bellissima di nome Bea”, si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi che, tuttavia, non svela ulteriori dettagli sulla ragazza.

Soleil Sorge e Luca Onestini di nuovo insieme?/ Gli ex Uomini e donne verso Back to school...

Bea, dunque, potrebbe non far parte del mondo dello spettacolo. Per il momento, sul profilo Instagram dell’ex tronista, non ci sono indizi su chi sia effettivamente Bea. I fan, tuttavia, attendono e sono pronti a cogliere ogni minimo indizio.

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini, sorpresa al fratello Gianmarco/ Mamma Carla: "Voi il mio orgoglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA