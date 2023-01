Luca Onestini, la verità sul tradimento di Soleil/ “Vidi le foto mentre lei…”

Luca Onestini, continua anche a distanza lo scontro con l’ex Soleil Sorge

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha avuto l’opportunità di un faccia a faccia con Soleil Sorge, diverso tempo dopo il famoso tradimento dell’influencer. Tra i due i toni si sono accesi praticamente subito, con Luca Onestini furioso nei confronti di Soleil nel ripercorrere i momenti successivi alla loro separazione.

Il giorno dopo lo scontro, Luca Onestini ha deciso di tornare sulla diatriba sollecitato anche dalla curiosità dei suoi coinquilini. Nello specifico, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla sua precedente esperienza nel reality e alla comunicazione del tradimento di Soleil. “Ero in super difficoltà in quella situazione. Ti fanno vedere le foto che esce con un altro, sono stato malissimo. Luca Onestini ricorda così i momenti in cui apprese la notizia: “Quando sono uscito? E’ iniziata una relazione meravigliosa con un’altra, alla fine mi ha fatto un piacere“.

Luca Onestini, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, non sembra aver digerito il nervosismo avvertito nel confronto con Soleil Sorge. L’ex volto di uomini e donne non avrebbe digerito il tradimento subito mentre lui era proprio all’interno della casa del Grande Fratello. “Venne mio fratello a dire di lasciarla perdere, lei doveva entrare a parlarmi”.

Luca Onestini ha poi raccontato degli aneddoti inediti rispetto a quello che doveva essere l’incontro con Soleil per conoscere la verità. “E’ fuggita, era qui ma è scappata” – spiega Onestini – “E allora mi fecero vedere le foto che stava già con questo, la cosa era pubblica”. Senza nascondere l’amarezza, il volto noto di Uomini e Donne ha aggiunto: “Così sono andate le cose, mi inviò una lettera che io bruciai dove diceva di essere presa da un altro. Lei venne e scappò via”.

