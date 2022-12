Luca Onestini: “Nikita contro Sarah? Stessa strategia usata con Giaele e Oriana”/ “Vuole farle cadere e…”

Luca Onestini e Nikita Pelizon, ancora accuse al GF Vip dopo la diretta

È rottura definitiva tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. Quello che sembrava potesse diventare un nuovo amore non solo è finito prima ancora di nascere, ma si è trasformato in discussioni e pesanti accuse reciproche. Dopo la lite andata in onda nella puntata del 26 dicembre, Nikita e Luca hanno continuato ad accusarsi, questa volta nella solitudine del confessionale.

Nikita si è ritrovata ad analizzare quanto accaduto in puntata: “È come se lui si sentisse la vittima della situazione e ha iniziato ad attaccare, – ha detto di Luca Onestini, aggiungendo – mi sembra assurdo anche come usi ogni singola cosa scritta nelle lettere per contestualizzarla in un’altra forma che vada a vantaggio suo.”

Più pesanti invece le accuse di Luca Onestini. Per lui è Nikta ad aver messo in piedi una sorta di strategia volta a demolire qualunque donna che secondo lei possa interessargli: “Vuole fare una sceneggiata incomprensibile e ingiustificabile perché non c’è altra spiegazione! Vedendola come una possibile ‘rivale’, vuole far cadere Sarah ai miei occhi! La stessa cosa ha fatto con Giaele e con Oriana.” ha spiegato, ricordando la lite avuta con la Altobello nata proprio quando Onestini è andato a riportarle quanto confidatogli da Nikita.

Ad iniziare a nutrire dubbi su Nikita e il comportamento avuto in questi giorni con Luca Onestini è ora anche Edoardo Tavassi. In confessionale ha infatti ammesso di iniziare a credere che Nikita non sia così sincera come sembra.











