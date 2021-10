Luca Onestini perde la testa per Cristina Porta: scatta il bacio/ “Ivana mi diceva che ero…”

Luca Onestini bacia appassionatamente Cristina Porta nel reality spagnolo “A Secret Story”. Ormai Ivana Mrazova sembra essere un lontano ricordo per Onestini che proprio qualche mese fa si lamentava per il modo in cui era stato lasciato. L’ex tronista di “Uomini e donne” aveva dichiarato di essere stato mollato con un semplice messaggio su Whatsapp. Ivana non ha mai raccontato realmente come sono andate le cose preferendosi trincerare dietro un “No comment”. Luca si è però ripreso dal duro colpo intraprendendo un rapporto speciale con la giornalista Cristina Porta. Dopo alcuni momenti di complicità, è arrivato il bacio a favore delle telecamere. Luca si è diretto verso la donna baciandola con ardente passione.

Luca Onestini bacia in tv Cristina Porta/ Video: nuovo amore dopo Ivana Mrazova?

Un video che è diventato subito virale anche se i detrattori dell’ex tronista storcono il naso. Luca Onestini si era lasciato andare a qualche confessione durante il reality e aveva raccontato di essere ancora sofferente per la fine della storia d’amore con Ivana. Ora però il gesto del bacio sembra smentire questa sua confessione. Cristina Porta, la donna per quale Luca Onestini avrebbe perso la testa, è una giornalista che ha raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione ‘Butterfly Hunter’, in cui ha intervistato stelle planetarie, come ad esempio Ricky Martin e Antonio Banderas.

Luca Onestini "Lasciato da Ivana Mrazova su WhatsApp"/ "De Vitis nuova fiamma? Falso"

Luca Onestini parla del rapporto con Ivana Mrazrova: “Mi diceva che ero soltanto…”

Sono in molti a chiedersi se tra Luca e Cristina sia scattato un colpo di fulmine o se si tratti solo di una strategia. All’interno del reality, Luca Onestini si è pero lasciata andare a qualche confidenza lasciando intendere che il motivo della rottura con Ivana sia da ricercare nell’eccessiva gelosia di lei.

Ha infatti rivelato: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”. L’ex tronista ha rivelato che proprio lo studio era diventato un motivo di discussione: “Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva “non parli con me, non stiamo insieme e tu studi“. Una motivazione troppo banale a nostro avviso. Ivana avrà intenzione di replicare?

Luca Onestini Vs Tommaso Zorzi "Si commenta da solo"/ La stoccata per Oppini e Tonon

© RIPRODUZIONE RISERVATA