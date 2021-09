Luca Onestini bacia in tv Cristina Porta/ Video: nuovo amore dopo Ivana Mrazova?

Luca Onestini volta pagina dopo la fine della storia con Ivana Mrazova? I due ex gieffini si sono detti addio dopo una storia di quattro anni. Chiuso l’importante capitolo sentimentale, Luca Onestini ha deciso di ricominciare tuffandosi in una nuova avventura professionale. Dopo il fratello Gianmarco che in Spagna ha partecipato a diversi reality, anche Luca Onestini ha deciso di partecipare ad un reality. L’ex tronista è attualmente concorrente del reality spagnolo Secret Story dove ha inmstaurato un feeling speciale con una concorrente con cui, nelle scorse ore, è scattato il bacio.

La concorrente che ha conquistato le attenzioni di Luca Onestini è Cristina Porta volto televisivo iberico di Mediaset ‘Spagna’, famosa per aver intervistato personaggi come Ricky Martin e Antonio Banderas. Il feeeling tra i due era già evidente, riferiscono i siti spagnoli, ma con il bacio i fan del reality spagnolo cominciano a sognare.

Luca Onestini, sguardi speciali con Cristina Porta?

Luca Onestini ha riaperto il suo cuore all’amore dopo la fine della relazione con Ivana Mrazova? Se quest’ultima ha scelto di non parlare più della propria vita privata dopo l’annuncio della rottura da Luca, Onestini si sta raccontando nel reality spagnolo. L’ex tronista, infatti, proprio nel corso del reality iberito, ha svelato nuovi dettagli della sua storia con Ivana. Il capitolo Mrazova, tuttavia, pare sia chiuso per Onestini che, a detta di quanto scrive Isa e Chia, avrebbe rivolto sguardi speciali a Cristina.

Nel reality spagnolo, dunque, Onestini ritroverà l’amore? Per il momento, quella con Cristina Porta è una semplice conoscenza. Il tempo, dunque, dirà se l’amore travolgerà Luca e Cristina. Nel frattempo, ecco il video del bacio:

