Luca Onestini positivo al covid, come sta e quando rientrerà?/ Fan in ansia…

Luca Onestini positivo al covid, quando rientrerà al Gf Vip?

Luca Onestini è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Dopo essere stato sottoposto a tampone, il concorrente è risultato positivo e per questo motivo la produzione lo ha allontanato. Il bell’imolese non è il solo ad essere risultato positivo al coronavirus. Insieme a lui ci sono anche Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, che “sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa”, in attesa di rientrare appena possibile.

Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita, reagisce alla cotta per Onestini/ Il "dito medio" dedicato a lei?

Lo annuncia con una nota pubblicata sui profili social ufficiali il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.“A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio”. Nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini darà aggiornamenti sulla situazione e magari riusciremo a sapere quando Onestini rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon illusa da Luca Onestini?/ "Mi ha detto che sono la persona con cui si trova meglio ma..."

Luca Onestini e Ivana Mrazrova, come mai si sono lasciati?

Luca Onestini è molto corteggiato dalle vippone della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha alle spalle un’importante storia d’amore con Ivana Mrazrova. Come mai i due si sono lasciati? Prima di abbandonare la casa per la positività al covid, Luca Onestini ha chiarito i motivi che hanno portato alla rottura: “Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”, ha spiegato a Wilma Goich e Daniele Dal Moro.

Perchè Luca Onestini e Ivana si sono lasciati?/ "Pensavo fosse la donna per me.."

Luca Onestini e Ivana Mrazrova non sono riusciti a superare delle difficoltà e la loro stora è finita: “All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA