Luca Onestini protagonista di un nuovo spot pubblicitario dopo il GF Vip/ Il tema delle pulizie

Luca Onestini, protagonista sui social ma assente in Tv dopo il GF Vip

L’ultima edizione del GF Vip è stata forse tra le più controverse e “particolari” degli ultimi anni, e non solo dal punto di vista del format e delle novità. Hanno contribuito a rendere sui generis l’ultima edizione del reality i protagonisti, complici di comportamenti spesso sopra le righe dal punto di vista della condotta che hanno portato ad un repentino cambio di rotta verso dal punto di vista delle punizioni. Tra i protagonisti spicca il nome di Luca Onestini, spesso al centro di diatribe – in particolare con la vincitrice Nikita Pelizon – e che ha doppiato l’esperienza al GF Vip.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ Pizzicati a Roma, la segnalazione

Luca Onestini, come tra l’altro buona parte dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, non ha avuto alcuno spazio televisivo una volta terminata l’esperienza. Questo è uno dei fattori in controtendenza rispetto al passato; i concorrenti, una volta conclusa l’avventura, erano soliti passare per i diversi salotti televisivi per raccontare aneddoti, novità, natura dei rapporti. Quest’anno invece, date le turbolenze delle ultime settimane dal punto di vista della condotta, la scelta è sembrata essere quella di ridurre lo spazio da dedicare ai protagonisti del reality.

Luca Onestini 'sfrutta' l'alluvione in Emilia Romagna per fare pubblicità/ Web indignato!

Luca Onestini, l’inedito ruolo da “televenditore”

L’unica ad aver avuto una maggiore risonanza e spazio televisivo dopo il GF Vip è stata Nikita Pelizon, principalmente in virtù del suo clamoroso trionfo. Il suo “compagno” di baruffe, Luca Onestini, si è invece messo in evidenza sui social come tra l’altro hanno fatto nelle ultime settimane buona parte dei protagonisti dell’ultima edizione del reality. Per l’ex volto di Uomini e Donne sembra però essersi aperta una nuova possibilità televisiva e che ha reso felici tutti i suoi fan.

Luca Onestini è stato infatti “avvistato” come protagonista di alcuni nuovi spot pubblicitari dell’azienda Acqua & Sapone, andati in onda proprio sulle reti Mediaset. Stando a quanto spiega il sito Il Vicolo delle News, l’ex concorrente del GF Vip nelle brevi battute che riguardano l’intervallo pubblicitario si diletta nello spiegare il suo rapporto con le pulizie prendendo spunto proprio dalle vicende legate al reality condotto da Alfonso Signorini. Sui social pare che i suoi follower abbiano apprezzato la nuova veste da “televenditore”, chissà che non possa rappresentare una nuova realtà professionale da portare avanti con continuità anche nel prossimo futuro.

Nikita Pelizon "non ho molta stima di Luca Onestini"/ E su Matteo Diamante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA