Luca Onestini scoppia in lacrime per Ivana Mrazova/ Il video emoziona il web

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati protagonisti di una lite furibonda al Grande Fratello Vip 2022. L’ex tronista non ha gradito che la sua ex abbia baciato, seppur per gioco, Andrea Maestrelli davanti a lui. La scenata di gelosia si è trasformata in un duro scontro, che fa emergere faccende in sospeso e situazioni irrisolte tra i due.

Dopo lo scontro, però, Luca Onestini è scoppiato a piangere e Ivana lo ha abbracciato per consolarlo. La scena mostra il lato più “fragile” e romantico del concorrente che il web ha davvero apprezzato. Sono tanti gli utenti che credono che i due si amino ancora molto e che un ritorno di fiamma sia quasi inevitabile. Sarà davvero così? I due torneranno insieme?

Luca Onestini lite con Ivana Mrazova: “Ci sono cose irrisolte”

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno litigato a causa di un bacio che lei ha dato, per gioco, ad Andrea Maestrelli. L’ex tronista ha avuto un attacco di gelosia e ha perso le staffe: “O sei cambiata o non ho capito mai niente io di te. Ma non hai fatto niente, però se me lo avessero chiesto io avrei detto “no, non lo farebbe”. Non avrei mai pensato baciassi uno a caso davanti a me. Dopo non ci puoi rimanere male perchè uno ti dice la stessa cosa che hai detto tu a me, altrimenti dovevo rimanerci male anche io”.

Ivana Mrazova ha replicato: “Sicuramente ho delle cose dopo quattro anni di relazione, ma non voglio tirarle fuori adesso”. E ancora: “Ci sono delle cose irrisolte, non concluse che vanno capite e affrontate”. La lite è andata avanti per un po’, tanto che la modella è scoppiata in lacrime. Il tutto si è risolto con l’abbraccio tra i due che sancisce la pace, almeno per il momento.











