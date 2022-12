Luca Onestini sorprende Edoardo e Antonella a letto insieme/ “Ma siete due porcelli”

Luca Onestini e lo scherzo ad Edoardo e Antonella: cosa ha fatto il gieffino

Dopo l’ennesima lite, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono appartati sotto le coperte a farsi delle coccole. Luca Onestini ha sbirciato dalla porta con Nikita e ha dichiarato: “Oddio lo stanno facendo“. Il gieffino è voluto entrare per sorprendere la coppia mentre era in intimità.

Come riporta Biccy, Luca Onestini ha dichiarato: “Ma siete due porcelli e tu sei un p**co. Fatemi vedere cosa c’è ora alzo le coperte, fammi vedere se avete i vestiti. E non toccarmi con queste mani da maiale. Mamma mia siete davvero i peggiori, sì siete i peggiori, i peggiori e siete dei falsi. Sei un grande a fare il p**co. E poi hai il coraggio di dirlo ad altri? Lo sei tu. Ora alzo davvero la coperta. Vabbè io me ne vado continuate pure come se nulla fosse successo”. Quello che è successo ha fatto ridere il web che ha immaginato l’espressione di Edoardo Donnamaria, quando Luca ha fatto irruzione nella camera.

Intanto, il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 è curioso di sapere come procede l’amicizia speciale tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. A rispondere sulla natura del loro rapporto è Alfonso Signorini ospite di casa Chi. Il conduttore chiarisce secondo lui, come stanno davvero le cose: “Se guardiamo a Luca Onestini stratega, dico che punta già ad Oriana”.

Il conduttore continua: “Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana, sta puntando lei”. Secondo Signorini, Luca Onestini potrebbe rivolgere le sue attenzioni a Oriana. Cosa accadrà nella Casa è ancora tutto da scoprire, soprattutto con il ritorno di Ginevra Lamborghini.

