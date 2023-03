Luca Onestini: “Voglio diventare papà”/ Messaggio in codice per Ivana Mrazova?

Luca Onestini e il desiderio di diventare padre

Luca Onestini non si nasconde e, ad una settimana dalla finale del Grande Fratello vip 2022, confessa di avere un grande sogno che spera di realizzare il prima possibile: quello di diventare padre. Nella casa di Cinecittà, Onestini ha più volte raccontato di voler essere un padre giovane e di aver sognato di formare una famiglia con Ivana Mrazova, l’ex fidanzata con cui ha vissuto un’importante storia durata quattro anni e che ha ritrovato proprio grazie al Grande Fratello Vip avendo potuto condividere con lei una parte del suo percorso.

Nel daytime del 27 marzo, a poche ore dalla semifinale, Luca ha parlato del desiderio di paternità. “Voglio diventare papà. Mi piacerebbe sicuramente diventare papà e se ripartirà una relazione, mi auguro presto, con una persona sarà perchè la reputo la potenziale compagna di vita”, le parole di Onestini.

Luca Onestini: un figlio con Ivana Mrazova?

Luca Onestini, parlando di Ivana Mrazova, l’ha più volte definita la sua storia più importante ammettendo di averla vista come la donna con cui costruire una famiglia. Sognando un figlio, Onestini lancia un messaggio indiretto all’ex fidanzata? Ritrovarla nella casa del Grande Fratello Vip gli ha fatto riaffiorare importanti sentimenti e, pensando al mese vissuto insieme, si dice sicuro che Ivana abbia accettato di tornare nella casa per ritrovare un rapporto con lui.

“Ho avuto la sensazione che lei fosse venuta qua con la scusa del GF Vip ma in realtà per restare con me e che però non sapeva come potesse andare e la sensazione che ho avuto io è che sia stata molto bene e che si sia meravigliata in positivo e stupita in positivo anche lei, quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Sicuramente io la voglia di vederla ce l’ho ed è tanta, spero sia lo stesso per lei, speriamo”, conclude.

