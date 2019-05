Luca Onestini vs il Grande Fratello/ Video “Zero sorprese a Gianmarco mentre…”

Luca Onestini attacca il Grande Fratello dopo lo sfogo di Gianmarco. Al termine dell’ottava puntata, durante una chiacchierata con Michael Terlizzi, Gianmarco Onestini ha tirato fuori la propria delusione per essere stato ignorato, ancora una volta, nel corso della puntata. Dopo più di cinquanta giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Gianmarco avrebbe gradito ricevere una sorpresa così come è accaduto ad altri concorrenti. Finora, infatti, gli inquilini della Casa che hanno ricevuto più sorprese sono stati sicuramente Serena Rutelli, eliminata nel corso della scorsa puntata, Michael Terlizzi e Francesca De Andrè, protagonista di tutte le puntate. “Io voglio sapere come stanno i miei genitori, voglio vederli e ricevere una lettera. Tutti ricevono una lettera o li vedono, io non ho mai niente. Mi sono proprio stufato”, ha sbottato Gianmarco. Uno sfogo che il fratello Luca condivide come ha spiegato in un video pubblicato su Facebook.

LUCA ONESTINI CONTRO IL GRANDE FRATELLO: VOGLIO SAPERE PERCHE’ GIANMARCO NON RICEVE SORPRESE”

Lo sfogo di Gianmarco Onestini ha rapidamente fatto il giro dei social con diversi utenti che hanno chiesto un parere a Luca. L’ex tronista che ha partecipato alla seconda edizione del Grande Frateo Vip ha così attaccato il reality show con un video. “Gianmarco ha perfettamente ragione” – esordisce così Luca Onestini che poi punta il dito contro le dinamiche del reality che continua a dedicare intere puntate ai soliti concorrenti – “ha ragione ad essere incaz*ato, deluso e amareggiato. Sareste incaz*ati voi, sarei incaz*ato io: è normale. Il dato oggettivo è che, ormai, il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno mai ricevuto sorprese, perché? Ah saperlo, quando ce ne sono alcuni che ne hanno ricevute talmente tante che ormai ho perso il conto. Tra un po’ chiamavano anche le vicine di case per andare a dare abbracci per sostenere alcuni concorrenti”, aggiunge Luca. Oltre a Gianmarco, infatti, anche Erica Piamonte, in nomination con Enrico Contarin e Kikò Nalli, non ha mai ricevuto riscontri dall’esterno. L’ex tronista, così, invita i followers a rivolgere tali domande agli autori e a chi gestisce il programma. “Una cosa è certa: non siamo noi famiglia che non siamo andati o che non vogliamo. Sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederlo a loro, non a me”, conclude Luca Onestini.





