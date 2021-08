Luca Palamara, diretta conferenza stampa/ Csm e annuncio: in politica coi Radicali?

L’ANNUNCIO DI LUCA PALAMARA: ENTRA IN POLITICA?

Luca Palamara dopo essere stato radiato dalla magistratura – sentenza definitiva della Cassazione che conferma la radiazione del Csm – potrebbe entrare in politica: oggi alle ore 15 presso la sede del Partito Radicale l’ex giudice protagonista degli ultimi “scandali” della magistratura italiana racconterà in conferenza stampa la sua versione dei fatti dopo il libro “Il Sistema”. Ma soprattutto potrebbe annunciare un imminente ingresso in politica, contro quello stesso “sistema” denunciato in questi anni di indagini, inchieste, scandali e scontri con le principali Procure d’Italia.

Luca Palamara, esposto contro Davigo/ “Csm non ascoltò miei testi scomodi. Su Amara…”

Nel brevissimo comunicato emerso, l’ex presidente dell’Anm ed ex membro del Csm parlerà di «referendum giustizia, caos procure ed elezioni suppletive»: tra i primi a firmare i 6 quesiti del referendum Lega-Radicali sulla giustizia italiana, Palamara darà certamente la sua versione dei fatti ma potrebbe anche annunciare la clamorosa candidatura con i Radicali alle prossime Elezioni Suppletive del collegio di Roma-Primavalle (voto il 3-4 ottobre assieme alle Elezioni Comunali). Appuntamento oggi alle ore 15 presso la sede del partito in Via di Torre Argentina, con possibile diretta video streaming dalla tv di Radio Radicale e sulle principali reti all-news.

POLITICA & GIUSTIZIA/ Se anche Violante ha esaurito la pazienza con i magistrati

CSM E GIUSTIZIA: LA VERSIONE DI PALAMARA

La presenza del voto d’ottobre tra i temi all’ordine del giorno – richiamati dal comunicato del Partito Radicale – ha alimentato il sospetto in queste ore che l’ex pm di Roma stia realmente pensando di scendere in politica, contrapponendosi a quei partiti con i quali ha “tramato” ruoli e nomine nelle Procure negli anni in Csm ma che ora sembra intenzionato a “smascherare” dopo essere stato radiato definitivamente dalla magistratura. Dopo essere stato il “re” delle correnti nella magistratura, concordando con i partiti di sinistra per anni le nomine – denuncia nel libro “Il Sistema” scritto con il giornalista Alessandro Sallusti – a Palamara non è stato “perdonato” l’aver proposto un magistrato non “di sinistra” alla Procura di Roma: questo, assieme ovviamente al “trojan” piazzato sul suo cellulare, ha fatto scattare il maxi-scandalo delle nomine pilotate, facendo emergere uno scenario finora ancora non del tutto esaustivo del “sistema” di potere interno alla magistratura. «Ipotizzare che io facessi tutto in solitudine è l’equivalente di dire che, anziché vivere giornate torride, in questo periodo usciamo con il cappotto», racconta al “Dubbio” lo stesso Luca Palamara, anticipando alcuni contenuti della conferenza stampa di oggi. In contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione, confermando il Csm («Palamara ha agito sulla base di motivazioni assolutamente personali»), l’ex giudice sbotta sul “Dubbio”: «Io e non solo io, ma tutti coloro i quali si sono relazionati con me sanno che ho sempre anteposto gli interessi altrui a quelli personali. Sarebbe bello a questo punto che non fossi più io a parlare, ma che fossero i diretti interessati a raccontare quello che accadeva». In conclusione, un monito che sa anche di annuncio imminente: «La battaglia per la verità e per una giustizia giusta continua». Quasi a dire, non più con i panni del magistrato ma magari con quelli del politico…

LEGGI ANCHE:

LUCA PALAMARA A PROCESSO PER CORRUZIONE/ "Farò emergere la verità e verrò assolto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA