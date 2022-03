Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ “Mi ha sempre appoggiato…”

Chi è Luca Sabbioni?

Luca Sabbioni è il marito di Natasha Stefanenko. La modella russa ha partecipato assieme alla figlia Sasha a “Pechino Express”. Su Luca Sabbioni non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che il marito di Natasha ha origini marchigiane e ha studiato giurisprudenza. Durante gli anni dell’università, ha lavorato anche come modello ma una volta terminata la carriera sulle passerelle ha scelto di dedicarsi all’attività imprenditoriale nel settore delle calzature: “Una volta laureato dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo e visto che l’area delle Marche dalla quale provengo è famosa per le scarpe…”, aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera.

Nella vita privata Luca Sabbioni è convolato a nozze con la bella Natasha Stefanenko e dal loro amore è nata anche, nel 2000 una figlia, Sasha Sabbioni. Il loro rapporto è nato da una scommessa in realtà. Natasha Stefanenko l’ha rivelato qualche tempo fa nel corso di un’intervista al Settimanale Oggi: “Io e Luca Sabbioni veniamo descritti dalla stampa come una coppia romantica, ma dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini”. Luca Sabbioni disse ad un amico che sarebbe riuscito a portare a letto Nathasha in 48 ore ma perse la scommessa: “L’imprenditore, oggi mio marito, mi vide sfilare e disse a un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore. Perse la sfida”, aveva detto Natasha.

Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko si sono sposati l’8 luglio del 2013, a due decenni esatti dal giorno in cui si erano conosciuti. Tra loro però non è stato sempre tutto rose e fiori. Natasha e Luca hanno dovuto attraversare una crisi importante quando è nata Sasha: “L’unica vera crisi matrimoniale c’è stata nel 2000, quando è nata nostra figlia Sasha. Io ero fuori di testa non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina”. Oggi i due sono più uniti che mai. Luca Sabbioni è sempre stato molto orgoglioso della moglie Natasha Stefanenko. In un’intervista al Corriere della Sera, Luca aveva spiegato di condividere gli stessi ideali della moglie: “Il nostro è un rapporto molto bello. Sono stato fortunato. La vita con lei è una continua scoperta. Non siamo proprio uguali come sembrerebbe e non amiamo fare esattamente le stesse cose, ma abbiamo gli stessi ideali, cerchiamo le stesse risposte e ci rispettiamo allo stesso modo. Lei mi ha sempre appoggiato, spesso contro tutti e io ho appoggiato e appoggerò sempre lei”.

Luca ha definito Natasha una donna piena di energie, una qualità che potrebbe aiutarla in vista della prossima esperienza a “Pechino Express”: “Bella: la bellezza in alcuni casi non è soggettiva. Piena di energia: quando non ne ha più, attacca la spina in qualche presa che non conosco all’interno del suo infinito essere e riparte. Se non trova la spina ruba la mia energia! Unica”.



