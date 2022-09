Luca Salatino a lezione di twerking da Ginevra Lamborghini/ Fan divertiti e…

Luca Salatino infiamma il web con il twerking: “Ho il bacino…”

Luca Salatino apprendista di twerk. Nelle scorse ore nella casa del grande Fratello vip Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini si sono offerte come insegnanti d’eccezione per insegnare a Luca Salatino i segreti del twerk. Nikita Pelizon spiega a Luca che deve muovere il bacino avanti e indietro ma Luca sembra avere delle difficoltà. Luca Salatino chiama in causa anche Charlie Gnocchi: “Devi venire anche tu. Mica mi puoi accannare così”. Cristina Quaranta interviene per spiegare a Luca il movimento da fare ma lui dice: Non ci riesco”. Cristina Quaranta cerca di rassicurarlo ma Luca ammette: “Ho il bacino immobile”. Marco Bellavia scoppia a ridere mentre Cristina gli fa vedere meglio il movimento.

Amaurys Perez scherzando dice a Luca: “Vedo che ci sei”. Luca Salatinoha twerkato lasciando a bocca aperta non solo gli uomini della casa, ma anche le donne che non hanno nascosto il loro stupore. Il twerking di Luca Salatino è stato molto apprezzato sui social. C’è chi sottolinea il fatto che Luca stia portando buonumore nella casa strappando risate anche al pubblico a casa. Luca non si vergogna di fare lezioni di coatto romano né di mischiarsi altri nelle lezioni di twerking. L’ex volto di Uomini e Donne ha conquistato i consensi del pubblico dopo aver mostrato la sua sensibilità e il suo animo più fragile.

Il gossip tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ha diviso il pubblico. Nella casa del Grande Fratello Vip Elenoire è arrivata allo scontro con Luca asserendo che lui provasse dei sentimenti nei suoi confronti. Il pubblico aveva preso le difese di Luca accusando Elenoire per essersi approfittata della sensibilità del ragazzo. Ora però c’è stata una svolta. Nelle scorse ore è spuntata la testimonianza di una ragazza transessuale che avrebbe dichiarato di aver avuto una storia con Luca Salatino. Le storie di Noemi Blonde sono state ripresa da Amedeo Venza che ha dichiarato: “Ragazzi sto parlando con Naomi, la ragazza che sarebbe andata a letto con Luca diverse volte… tra poco vi racconto cosa mi ha detto”.

Noemi Blonde avrebbe confessato a Amedeo di essersi frequentata in più occasioni con Luca: “Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato. Riservato quando si parla di sé stesso. Lo conosco da dieci anni. Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui. Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per sput***are nessuno, né sono in cerca di visibilità. Mi dá ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre”. Come replicherà Luca Salatino a queste pesanti insinuazioni?











