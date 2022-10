Luca Salatino fa pace con Alberto De Pisis: “Ho scoperto che…”

Luca Salatino ha avuto un chiarimento con Alberto De Pisis. Nelle scorse ore Luca è stato protagonista di una discussione dopo che Elenoire Ferruzzi lo aveva preso di mira per il suo comportamento. Alberto De Pisis si confronta con Luca Salatino e gli spiega: “In quel momento non c’entravo nulla ma era un modo per aiutarti a dormire sonni sereni a te e agli altri evitando così che si creassero situazioni di attrito su questioni inutili. So che saresti venuto a chiedermi scusa perché eri nervoso. Tornando indietro non avrei dovuto neanche chiedere di fare pace perché è importante saturare il proprio momento di sfogo”.

Cristina Quaranta provoca Luca Salatino al GF VIP sui massaggi di Nikita/ Lui sbotta e vuole abbandonare

Luca Salatino ammette di aver apprezzato il gesto di Alberto De Pisis: “Mi ha fatto capire che sei una persona che va oltre determinate cose”. Alberto De Pisis sottolinea il fatto di avere la premuta di evitare di toccare determinati argomenti sapendo il carattere di Luca: “So che se vado a toccare delle corde tu potresti andare in escandescenze”. Alberto De Pisis chiede poi a Salatino se ci sia stato un chiarimento anche con Cristina Quaranta e lui risponde in modo affermativo. Nella giornata di ieri la Quaranta aveva bacchettato Salatino, responsabile a suo dire di aver mancato di rispetto nei confronti della fidanzata Soraia permettendo a Nikita Pelizon di avvicinarsi eccessivamente per fargli un massaggio.

Perchè Luca Salatino vuole lasciare il Grande Fratello Vip?/ Il motivo dietro la crisi del concorrente

Luca Salatino attratto da Nikita Pelizon? Cristina Quaranta insinua il dubbio ma…

Luca Salatino interessato a Nikita Pelizon? Questa è stata l’insinuazione che Cristina Quaranta avrebbe fatto dopo aver notato un atteggiamento sospetto da parte della ragazza nei confronti di Salatino. Luca però è andato su tutte le furie e ha replicato in modo duro: “Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”. Poco dopo, è stato raggiunto da Cristina Quaranta, che voleva chiarire quanto detto: “Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà: ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne’?”.

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sposano?/ La proposta al Grande Fratello Vip 2022...

Luca Salatino ha tagliato corto difendendo il rapporto con la sua ragazza Samira: “È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o no?”, ha tagliato corto Salatino, che, tra le lacrime, si è poi confidato con Charlie Gnocchi. “Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”, ha dichiarato. Carolina Marconi ha poi preso le difese di Luca Salatino accusando Cristina Quaranta di aver fatto come Nikita Pelizon con un altro inquilino della casa durante un ballo. “Dici che non ti permetteresti mai di fare un massaggio a Luca però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte. Se parliamo di solidarietà tra donne, anche tu devi comportarti in un certo modo perché Amaurys è sposato“, ha commentato la Marconi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA