Luca Salatino sbotta Cristina Quaranta, criticato per Nikita “Fatti i cazz* tuoi”/ Scoppia la lite accesa…

Scoppiano di nuovo scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Elenoire Ferruzzi ammette di volere bene a Luca Salatino ma dopo i trascorsi delle ultime settimane vuole limitare i gesti di affetto nei suoi confronti. Elenoire spiega agli altri inquilini: “Gli voglio bene ma non no voglio abbracciarlo perché ogni volta poi mi devo beccare insulti”. A quel punto interviene Luca Salatino chiedendole a quali insulti si riferisce e poi polemizza: “Elenoire sono venuto sempre io da te ed è meglio che non cominci a fare dei discorsi, Anzi me ne vado che è meglio”. Charlie Gnocchi però rimprovera Luca e gli dice che è scorretto andarsene via in questo modo. A quel punto Luca però non ci sta e replica duramente: “Nessuno mi dice quello che devo fare perché ho 30 anni, sono grande e vaccinato e faccio quello che ca***o mi pare. Mi sono sempre comportato da persona matura e di quello che dice la gente non me ne fotte un ca**o”.

Sui social in molti hanno preso posizione contro Elenoire Ferruzzi accusando il programma di continuare a favorire un simile atteggiamento: “La colpa è di Signorini che spinge questo stalkeraggio di Elenoire nei confronti di Luca, l’avesse fatto Luca al contrario ci sarebbe stato un macello”, scrive un utente sui social.

Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi continuano a discutere poi in giardino con Luca Salatino. Nella casa del Grande Fratello Vip non sembra accennarsi la tensione tra Elenoire e Luca e ora anche gli altri inquilini prendono una posizione. Cristina Quaranta dice a Luce: “Tu non centri nulla ma da donna a donna mi metto nei panni della tua ragazza”. Luca Salatino però interviene pesantemente chiedendo agli altri inquilini cosa gli interessi della reazione della sua ragazza Samira: “Non ho capito cosa state dicendo. Voi dite che bisogna volere bene alle persone ma il vostro bene dove sta?”. A quel punto Elenoire Ferruzzi dice: “Ci vogliono due mesi e due misure”.

Luca Salatino ironizza ma Elenoire continua a ribattere. Cristina Quaranta però parlando con Luca gli dice: “Tu basta che mi dici fatti i ca**i tuoi e io agisco di conseguenza”. A quanto pare tutto sembra da qualche momento prima, ovvero quando l’ex volto di Uomini e Donne si è lamentato di avere un dolore al collo. La Pelizon, che era seduta lì vicino ed è sua amica, si è proposta di alleviare il suo malessere con un messaggio alle spalle. Sui social in molti hanno accusato Cristina di aver fatto delle insinuazioni: “Cristina ,che adesso non sopporta Nikita fa delle illazioni in modo subdolo. Soraya è una ragazza intelligente e non cade in queste trappole”.











