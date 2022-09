Luca Salatino, c’è del tenero con Elenoire Ferruzzi?/ Scambi di sguardi ma…

Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi, che bella intesa: sguardi e…

Prosegue la conoscenza nella casa del Grande Fratello Vip tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Elenoire ha messo gli occhi addosso a Salatino tanto da confessare di avere per lui un’attrazione particolare. I due hanno avuto un feeling immediato e sono diventati inseparabili. Il tronista ha trovato in Elenoire un’amica con la quale scherzare e fare conversazioni interessanti, affascinato anche dalla personalità eccentrica dell’influencer. Nelle scorse ore, Luca Salatino si è ritrovato a parlare con Elenoire e le ha chiesto: “Ma non ti danno fastidio ste ciglia?”. Elenoire ha risposto: “Tanto ti vedo lo stesso”. I due poi parlano della loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e Luca Salatino dice: “Credo che qualsiasi esperienza serva per la crescita personale”.

Elenoire Ferruzzi gli fa notare però che è trascorso poco tempo per poter esprimere un giudizio e Luca condivide il suo pensiero. Elenoire poi gli fa notare: “Magari io vado via e tu rimani qui e poi non ti vedo più”. Luca Salatino le risponde: “Penso che con le persone con cui condividi la casa poi ti ci senti. Non tutti i giorni ma qualcosa rimane”. Elenoire lo guarda con occhi sognanti e sorride. Durante la notte, Elenoire confessa ad Alberto De Pisis di essere cotta di Salatino e apre la sfida con la fidanzata Soraia: “A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente!”. Ci sarà un confronto tra loro? Elenoire riuscirà a rapire il cuore di Luca?

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino non è riuscito a reggere la pressione e ha avuto un momento di crisi. L’ex tronista è scoppiato in lacrime e trovandosi a parlare con Amaurys Perez e Antonino Spinalbese ha confidato di sentire molto la mancanza di Soraia: “Mammamia quanto mi manca. È bella questa cosa perché vuol dire che sono innamorato, capito? Quindi magari questa cosa che senti addosso l’ho aspettata tanto, quindi non è dolore, perché non sto andando in guerra, però, al mattino mi sveglio e non la trovo, o quando vado a dormire, mi manca tanto”.

Luca Salatino ha spiegato di provare nostalgia per la fidanzata Soraia Allam Ceruti e a quel punto Antonino Spinalbese ha provato a rassicurarlo. Amaurys Perez, mentre lo consolava, gli ha raccontato un aneddoto della sua carriera sportiva, rivelando che, prima di ogni partita, se sua moglie non gli mandava un messaggio, andava in crisi: “Goditi queste lacrime”, gli ha detto.











