GF Vip, Elenoire Ferruzzi attratta da Luca Salatino/ “Non è innamorato di Soraia…”

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi invaghita di Luca Salatino

Al Grande Fratello Vip 2022 iniziano a prendere forma le prime simpatie ed antipatie tra i concorrenti, ma anche le prime “cotte”. Come quella che Elenoire Ferruzzi si sarebbe presa per Luca Salatino. La Vippona si è confidata a cuore aperto con Alberto De Pisis, il quale però ha frenato i suoi entusiasmi spiegandole come lui sia legatissimo alla fidanzata Soraia Ceruti: “Lui è molto innamorato e molto protettivo, ha molto timore che lei sia gelosa“.

La Ferruzzi sembra però non farsi problemi e vorrebbe a tutti i costi approcciarsi in qualche modo a Luca Salatino, il quale a suo dire non sarebbe innamorato della compagna: “Ma non me ne può fregar di meno, non è innamorato per niente“. Alberto cerca di farla desistere dall’intento, ma Elenoire sembra categorica. Su Twitter un utente ha condiviso il video della breve chiacchierata tra i due concorrenti, prevedendo ironicamente un faccia a faccia in Casa tra la Ceruti e la Ferruzzi: “A BREVE IL CONFRONTO TRA ELENOIRE E LA FIDANZATA DI LUCA“.

Luca Salatino conteso da Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis

Luca Salatino sarebbe dunque finito nelle mire di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 2022, sebbene in un primo momento la concorrente avesse rivolto gli occhi al bello e misterioso Antonino Spinalbese. Tuttavia l’ex tronista di Uomini e donne pare innamoratissimo della sua Soraia Ceruti, da lui scelta nel corso dell’ultima edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Al punto che, proprio in questi giorni seguiti al suo ingresso nella Casa, ha avuto un crollo emotivo dovuto alla lontananza dalla sua amata.

Intanto Luca Salatino sembra essere finito nelle mire anche di un altro concorrente del reality: Alberto De Pisis. L’ex fidanzato di Taylor Mega ha infatti confidato al Grande Fratello Vip 2022 di provare attrazione per il coinquilino, confidandosi con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso: “La prossima volta che ci fanno scegliere qualcosa metti me con Luca per piacere okay? Sì, è l’unico che si avvicina al mio genere. Lui è molto verace, poi è un bonaccione. Sai che non gli ho ancora parlato perché mi mette soggezione, io alla fine sono timidino“.

