Luca Salatino/ Confronto con Attilio Romita al GF VIP: “tutti dobbiamo migliorare”

Luca Salatino e il confronto con Attilio Romita:”Ci stanno gli incidenti di percorso”

Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è confrontato con Attilio Romita dopo un duro battibecco. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5 è nata un pò di maretta tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il mezzo busto del TG1. Dopo la puntata, Luca e Attilio si sono ritrovati sul divano della casa per un confronto. In particolare Attilio è rimasto deluso dalla parole di alcune coinquiline: “non riesco proprio dalla mia testa a pensare di aver studiato una strategia per non far fare il telegiornale”.

Luca dal canto suo l’ha invitato a riflettere: “guarda che, ti posso dire una cosa, secondo me questo non passa. E ti dico il perchè, perchè succedono le discussioni, succede che loro possono dir questo, tu dici la tua, ma da fuori le persone credono il 50% ad una persona e il 50% alle altre persone è sempre così. Tutti dobbiamo migliorare, devi migliorare te, come devo migliorare io, fino all’ultimo giorno che stiamo qua. Sei una persona simpatica, ci si può parlà e si messa anche in gioco. Ci stanno gli incidenti di percorso”.

Le parole di Luca Salatino ad Attilio Romita l’hanno spinto ad una seccata replica: “ma certo che ci sono, 20 persone in una Casa per forza devono creare gli incidenti di percorso… ma c’era bisogna di dire in trasmissione “Fai le papere, non sai neanche fare un telegiornale”. L’ex tronista l’ha invitato però a non prenderla sul personale: “quelle so cose dette così, non te la prendere, quello che ti dico io, se mi posso permettere è non te la prendere perchè poi già devi apprezzare il fatto che una persona ti vuole parlare, pure Patrizia nei suoi modi che poi viene qui, parla A volte bisogna avere i tempi propri, rispettare i tempi altrui che non è facile anzi qua dentro è la cosa più difficile di tutti. Attilio fidati di me, tu esci da qui come Attilio aldilà del passato tuo e della carriera che hai avuto, esci qui come una persona che si è sempre messa in gioco, si è saputo divertì”.

Intanto, confronto a parte con Attilio, per Luca nella prossima puntata potrebbe arrivare una bella sorpresa da parte della fidanzata Soraia. Sarà davvero così?











