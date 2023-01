Luca Salatino, dalla depressione al rapporto complesso col padre/”Mai una carezza…”

Luca Salatino, il triste racconto della depressione

Luca Salatino, protagonista indiscusso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha di recente deciso di lasciare la casa per dedicarsi alla sua vita privata e professionale. Lo chef sarà oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in compagnia della fidanzata, Soraia Ceruti, dove avrà sicuramente modo di parlare delle ragioni della sua resa e dei programmi futuri. L’ex tronista aveva motivato la scelta spiegando di non essere più in grado di offrire il proprio contributo al programma, preferendo dunque di tornare agli affetti e alla sua vita di sempre. Il suo percorso è stato comunque denso, condito da racconti inediti sulla sua vita personale. Tra tutti, uno dei temi più toccanti è stato quello del suo percorso contro la depressione, raccontato proprio all’interno della casa del Gf Vip.

Enrica Bonaccorti: "Così bloccai la truffa del cruciverbone"/ "Boncompagni disse..."

Luca Salatino ha raccontato da cosa è partito il suo momento di oblio, alle prese con una forte depressione che lo ha portato a vivere uno dei momenti più tragici della sua vita. “La borgata è bella ma ha i suoi lati negativi. Ero un ragazzo più sensibile e forse era una colpa“, spiega lo chef, argomentando poi sulle difficoltà nel parlarne in famiglia. “A casa non ne parlavo, non potevo perché avrei provocato ulteriori problemi”. Luca Salatino ha poi accennato al ruolo cruciale della madre, la persona più vicina in quel periodo buio: “E’ stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi, capiva tutto al volo“. L’ex volto di Uomini e Donne è poi entrato nei particolari del tragico momento: “Il pugilato era il mio sogno, era tutto. Avevo puntato tutto su quello ma i problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno“. Luca Salatino ha dunque aggiunto: “A 22 anni mi sono trovato senza niente, quindi sono caduto in depressione“.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ "Dopo la truffa senza di lei non ce l'avrei fatta"

Luca Salatino, i dissidi con il padre e la riappacificazione grazie al Grande Fratello

Luca Salatino è stato tra i personaggi del Grande Fratello Vip che più di tutti ha saputo aprirsi su temi importanti, anche piuttosto importanti dal punto di vista della sfera privata. In uno dei suoi ultimi momenti da protagonista prima dell’abbandono, ha avuto modo di avere un incontro con il padre; con il genitore aveva raccontato di aver avuto un rapporto sempre burrascoso. Proprio nella casa aveva dichiarato: “Non mi ha mai dato una carezza, un ti voglio bene. Ci sono cose che mi hanno lasciato il segno”.

Valeria Marini: "L'amore? È stato un disastro"/ "Ora ho una persona nella mia vita"

Luca Salatino, parlando del padre con il resto dei coinquilini ha spiegato: “Il pugilato era l’unico modo per avere mio padre più vicino. Era l’unico modo per sentirmi dire forza Luca. Grazie al Grande Fratello Vip il tronista ha però avuto modo di confrontarsi con il genitore, in un toccante incontro che ha permesso ad entrambi di gettare nuove basi per il futuro. “Forse non sono stato un buon padre. Ti voglio bene e ti vorrò bene, perché sei il sangue mio. Non te l’ho dimostrato perché è un segno di debolezza”. Queste le parole del padre di Luca Salatino, assalito da una forte commozione nel dichiarare tutto il suo amore per il figlio. Palesemente emozionato, anche lo chef romano non ha nascosto i forti sentimenti per il padre: “So che mi vuoi bene. A modo tuo me l’hai dimostrato“











© RIPRODUZIONE RISERVATA